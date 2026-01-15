Burgos opta a convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031

Burgos se encuentra entre las nueve candidatas de ciudades españolas a la Capitalidad Europea de la Cultura 2031. El Ministerio de Cultura, a través de la Subdirección General de Relaciones Internacionales y Unión Europea, ha anunciado este jueves la candidatura de las nueve ciudades españolas que optan a convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031, año en el que corresponde a España y a Malta acoger las Capitales Europeas de la Cultura.

Así, las ciudades candidatas son Burgos, Cáceres, Granada, Jerez de la Frontera, Las Palmas de Gran Canaria, Oviedo, Mallorca, Potries y Toledo. Para ser Capital Cultural, las ciudades deberán pasar una primera fase de selección. En marzo se anunciarán las ciudades finalistas y en diciembre se conocerá la ciudad elegida.

Esta selección será realizada en todas sus fases por un comité formado por diez personas expertas internacionales, designadas por las instituciones europeas involucradas en la Capitalidad Europea de la Cultura, así como dos expertos españoles designados por el Ministerio de Cultura.

La composición de este Comité será oportunamente anunciada. La Ciudad Capital Europea de la Cultura 2031 acogerá un programa cultural a lo largo de todo el año que dura su capitalidad, y que incluirá actividades con artistas locales y europeos y programas de cooperación internacional.

La Capital Europea de la Cultura es un título anual otorgado por la Unión Europea a una ciudad para destacar la diversidad cultural europea, promover el diálogo intercultural y estimular el desarrollo cultural, social y económico a largo plazo. Esta iniciativa nació como un proceso de reflexión continua que contribuye a valorar la riqueza, la diversidad y las características comunes de las culturas europeas.

Desde que en 1985 la Comisión Europea puso en marcha esta iniciativa, más de 60 ciudades europeas han sido designadas con este reconocimiento, entre ellas Madrid (1992), Santiago de Compostela (2000), Salamanca (2002) y San Sebastián (2016). El proceso para convertirse en Capital Cultural se inicia con seis años de antelación. La designación formal tiene lugar cuatro años antes del año en que recae el título.