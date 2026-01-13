UGT exige una investigación “rigurosa” para esclarecer la muerte de dos pacientes oncológicos en el Hospital de Burgos

Dos pacientes con cáncer que se encontraban en el Hospital de Burgos han perdido la vida debido a un “error exclusivamente humano” en el preparado de un fármaco que se les tenía que suministrar y que ha afectado a otras tres personas.

Tras el fallecimiento de estas dos personas en el Hospital Universitario de Burgos (HUBU), UGT Servicios Públicos Castilla y León ha querido manifestar su “más profundo pesar con la búsqueda de la verdad desde el respeto a las familias y a los profesionales sanitarios”.

Desde la Federación de Servicios Públicos del sindicato, a través de un comunicado recogido por EL ESPAÑOL de Castilla y León, han querido trasladar también “todo su apoyo a las familias afectadas, así como a los trabajadores del centro que viven con gran impacto el trágico suceso”.

Rosa López Frías, la secretaria autonómica del sector sanitario de UGT SP en Castilla y León y Marta Vian del Val, la secretaria de transporte sanitario del sindicato, han advertido que los representantes sindicales “no han recibido hasta el momento comunicación oficial sobre el caso por parte de la Gerencia del HUBU y tampoco de la Consejería de Sanidad pese a haberla solicitado formalmente”.

“Esta falta de transparencia es inaceptable y debe corregirse de inmediato”, añaden desde UGT a través del escrito.

López Frías exige “una investigación rigurosa, independiente y técnica” que “permita esclarecer con precisión qué ha ocurrido y qué fallos del sistema han podido intervenir”.

Desde el sindicato rechazan “cualquier intento de personalizar las responsabilidades o culpabilizar individualmente a los profesionales que trabajan bajo una enorme presión asistencial”.

UGT ha recordado que viene denunciando desde hace tiempo la “sobrecarga de trabajo, la falta de refuerzos y la precariedad de medios, especialmente durante los periodos festivos”. Por ello consideran “imprescindible analizar también estos factores estructurales como parte de la investigación”.

Para acabar, desde el sindicato han reiterado su disposición a “colaborar para mejorar la seguridad del paciente y las condiciones laborales del personal sanitario, apostando por un sistema público de salud, fuerte, seguro y transparente”.