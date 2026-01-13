De Miranda de Ebro al Condado de Treviño: el restaurante con Estrella Michelin y menús de 108€ que se muda para “crecer”

De Miranda al Condado de Treviño, una arriesgada apuesta de solo 24 kilómetros de distancia. El restaurante Erre de Roca, que cuenta con una estrella Michelin, inicia una nueva etapa con su traslado desde Miranda de Ebro al Condado de Treviño.

Allí se ubicará en una casona tradicional situada en una finca propiedad del grupo La Roca, en la que también se encuentra la casa de eventos Oula. El inmueble se encuentra actualmente en proceso de reforma para adaptarse a las necesidades del restaurante.

La decisión tomada por Alberto Molinero, chef y empresario del grupo hostelero La Roca, no ha sido fácil pero ya es firme. El anuncio del traslado ha sido comunicado a través de las redes sociales del restaurante.

En el mensaje, el equipo explica que la decisión responde al deseo de “mejorar la experiencia del comensal y permitir el crecimiento” del proyecto.

El nuevo emplazamiento permitirá trabajar en un “espacio más amplio”, concebido para desarrollar la cocina con mayor calma y precisión, sin perder la identidad que ha definido al restaurante desde sus inicios.

Molinero recibió la estrella Michelin el 28 de noviembre de 2023 por su trabajo al frente de Erre de Roca, un proyecto profundamente ligado a su tierra natal. Durante este tiempo, Miranda de Ebro ha sido escenario de una propuesta gastronómica de alto nivel que ha reunido a dos cocineros con estrella Michelin, Alberto Molinero y Alejandro Serrano.

Asimismo, Erre de Roca pone el acento en su voluntad de integrarse en el entorno del Condado de Treviño, donde el paisaje, la naturaleza, los productos locales, los productores y las gentes de la zona serán parte fundamental de esta nueva etapa.

El último servicio en Miranda de Ebro tendrá lugar el 22 de febrero, poniendo fin a una etapa que el equipo ha querido agradecer de manera especial a clientes, productores, proveedores y a todo el entorno que ha acompañado al restaurante desde su apertura. “Miranda siempre formará parte de la historia de Erre de Roca”, señalan.

La apertura del nuevo restaurante está prevista para primeros de abril, aunque la fecha exacta se dará a conocer próximamente.

Sus menús

Los menús de Erre de Roca son menús degustación creativos de alta cocina, centrados en producto de temporada y técnica fina, con dos opciones principales: Menú Erre de Roca y Menú de Temporada.

Su precio varía desde los 80 euros hasta los 108 (con maridaje incluido). Por ejemplo, actualmente su menú de temporada está formado por varios bocados.

La sucesión de bocados arranca con una serie de entrantes en clave informal pero muy técnica: croqueta de jamón ibérico “La Roca”, kombucha de melón, buñuelo de morcilla y una galleta de chorizo coronada con mermelada de pimiento del piquillo.

A ellos se suman un mejillón escabechado con crujiente de tapioca y un juego vegetal y fresco a base de piñón, sorbete de pino y nuez, que introduce el tono de refinamiento que marcará el resto del menú.

El bloque principal se apoya en grandes productos del mar y la carne tratados con sutileza. La lubina se sirve con algas y manzana, en un registro más delicado y atlántico, mientras que el cerdo ibérico con maíz y coco y el pato con berenjena y cebolla conforman la parte más golosa y rotunda del menú.

El conjunto se remata con una secuencia dulce muy pensada, con combinaciones como cacao, cereza y vainilla, almendra con mantequilla tostada y magdalena, para terminar con los clásicos petit fours que cierran la experiencia.

El Menú de Temporada tiene un precio de 108 euros, al que se suma la posibilidad de un maridaje específico, también fijado en 108 euros, dirigido a quienes buscan un recorrido completo tanto en cocina como en bodega.