Muere Sor Getsemaní, una de las cinco clarisas mayores de Belorado, a los 89 años: “Era cauta y amante del silencio”

El equipo de comunicación de las exmonjas de Belorado ha informado a EL ESPAÑOL de Castilla y León del fallecimiento de Sor Getsemaní, ocurrido el pasado 9 de enero a los 89 años de edad, en el Monasterio de Santa Clara de Castil de Lences.

Es una de las cinco monjas mayores que ya no está en Belorado porque se las llevaron en la intervención que se produjo el pasado 18 de diciembre de 2025. Las exreligiosas de Belorado han mostrado sus condolencias tras el fallecimiento.

“Las monjas jóvenes ya advirtieron públicamente, el pasado mes de diciembre, que este desenlace era altamente probable, ya que el traslado de monjas de edad avanzada, su alejamiento del entorno afectivo y emocional y la separación de la comunidad con la que habían convivido durante décadas podían derivar en un acontecimiento trágico”, aseguran desde el equipo de comunicación de las exreligiosas de la localidad burgalesa.

Sor Getsemaní

Sor Getsemaní (Burgos, 89 años) fue una mujer “de gran sabiduría y discernimiento. Cauta, prudente, amante del diálogo y del silencio, supo armonizar lo antiguo con lo nuevo”, afirman las mismas fuentes.

Maestra de profesión, fue una gran religiosa. Destacó por su inteligencia interior: profunda, pedagógica y sabia, enseñó a las monjas jóvenes a vivir conforme al carisma de las clarisas. De personalidad fuerte y muy querida por la comunidad, poseía un innato espíritu franciscano.

“Asimismo, las monjas de Belorado disponen de un certificado emitido por un reconocido neurólogo vasco, responsable del seguimiento médico de sor Getsemaní, en el que se indicaba de forma expresa que no era aconsejable su traslado”, añaden desde la comunicación de las exreligiosas.

Las monjas jóvenes han tenido conocimiento de este trágico fallecimiento “de manera casual, sin haber sido notificadas ni avisadas, pese a tratarse de una hermana con 67 años de vida religiosa que había convivido durante cerca de 40 años con algunas de las monjas”, añaden.

La comunidad ha lamentado, profundamente, este final de “su hermana” a la que “querían muchísimo” al igual que al resto de las mayores que abandonaron Belorado en el mes de diciembre.