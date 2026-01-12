Adiós a Sor Miryam, la cocinera de las exmonjas de Belorado: “Hay momentos en los que crees que te hundes”

Nuevo palo para las monjas cismáticas de Belorado. Si esta semana se conocía la nueva fecha para su lanzamiento por parte del Juzgado, fijado para el 10 de febrero, en las últimas horas, desde el equipo de comunicación de las religiosas, han anunciado la marcha de Sor Miryam.

“La comunidad de monjas del Monasterio de Belorado comunica que Sor Miryam, una de las ocho religiosas que integran actualmente la comunidad, se ha visto obligada a acogerse temporalmente a la figura canónica de ausencia comunitaria”, aseguran.

Todo, añaden, como “consecuencia del profundo desgaste físico, psíquico y emocional derivado de la presión mediática, legal y judicial que viene sufriendo desde hace meses”.

El jefe de prensa de las exreligiosas, F. Canals, apunta que Sor Miryam “es una excelente cocinera clarisa” y que “buscará en alguna cocina y es labor de todos buscarle un trabajo y darle una oportunidad para que tenga una vida laboralmente integrada”.

Canals añade que “esta decisión no supone, en ningún caso, un abandono de la vida religiosa, ni una exclaustración, ni una ruptura con la comunidad” sino que “se trata de un mecanismo previsto en la vida conventual para proteger la salud integral de una religiosa cuando las circunstancias externas se vuelven humanamente insoportables”.

El relato de Sor Miryam

“Hay momentos en los que crees que te hundes y crees que no vas a poder seguir. Sobre todo, cuando teníamos a los 20 periodistas a la puerta de casa. Cualquier movimiento sale en prensa. Todos queremos gozar de la intimidad”, ha afirmado Sor Miryam en un vídeo cedido a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Ha afirmado que la decisión “ha sido la comunidad la que la ha tomado” y “es por la verdad y porque han visto algo en lo que creen”.

En dicho vídeo se han compartido momentos de Sor Miryam cocinando fabada, y elaboraciones de repostería. Se puede ver a la exmonja batiendo huevos y en el convento en un emotivo homenaje.

La exreligiosa deja un convento en el que quedan ya solo siete cismáticas.