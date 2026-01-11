Explota una bombona de gas en un domicilio de Burgos con un hombre en su interior: un viandante alertó de lo ocurrido

Una explosión de gas registrada en la tarde de ayer en una vivienda de Burgos capital provocó la rotura de varios cristales y obligó a activar un amplio dispositivo de emergencias, aunque finalmente no se produjeron daños personales de consideración.

Según la información facilitada por el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León, el aviso se recibió a las 20.42 horas, cuando un viandante alertó de una fuerte explosión en un inmueble situado en el número 6 de la calle Alonso de Cartagena. La persona que dio la voz de alarma no pudo aportar más detalles sobre lo ocurrido.

Desde la sala del 1-1-2 se dio aviso a la Policía Local de Burgos, a los Bomberos y al Cuerpo Nacional de Policía. Poco después, la Policía Local confirmó que el origen del suceso había sido la explosión de una bombona de gas en el interior de la vivienda y solicitó asistencia sanitaria para un varón de unos 50 años, inquilino del inmueble, que se encontraba consciente y presentaba un posible trauma acústico.

Ante esta situación, el 1-1-2 activó a Emergencias Sanitarias – Sacyl, que desplazó una ambulancia hasta el lugar, así como a las empresas suministradoras Nedgia y Repsol, cuyos equipos técnicos fueron avisados para revisar la instalación y garantizar la seguridad.

Finalmente, el afectado no precisó traslado ni asistencia sanitaria adicional. El incidente se saldó sin heridos, aunque con daños materiales en la vivienda a consecuencia de la explosión.