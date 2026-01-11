Bomberos de Burgos

Bomberos de Burgos

Burgos

Explota una bombona de gas en un domicilio de Burgos con un hombre en su interior: un viandante alertó de lo ocurrido

El suceso ocurrió a última hora de la tarde en la calle Alonso de Cartagena y movilizó a Policía, Bomberos, sanitarios y a las empresas suministradoras.

Más información: Queda atrapada y muere en el incendio de su casa: tragedia en el Real Sitio de San Ildefonso

Publicada

Una explosión de gas registrada en la tarde de ayer en una vivienda de Burgos capital provocó la rotura de varios cristales y obligó a activar un amplio dispositivo de emergencias, aunque finalmente no se produjeron daños personales de consideración.

Según la información facilitada por el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León, el aviso se recibió a las 20.42 horas, cuando un viandante alertó de una fuerte explosión en un inmueble situado en el número 6 de la calle Alonso de Cartagena. La persona que dio la voz de alarma no pudo aportar más detalles sobre lo ocurrido.

Desde la sala del 1-1-2 se dio aviso a la Policía Local de Burgos, a los Bomberos y al Cuerpo Nacional de Policía. Poco después, la Policía Local confirmó que el origen del suceso había sido la explosión de una bombona de gas en el interior de la vivienda y solicitó asistencia sanitaria para un varón de unos 50 años, inquilino del inmueble, que se encontraba consciente y presentaba un posible trauma acústico.

Ante esta situación, el 1-1-2 activó a Emergencias Sanitarias – Sacyl, que desplazó una ambulancia hasta el lugar, así como a las empresas suministradoras Nedgia y Repsol, cuyos equipos técnicos fueron avisados para revisar la instalación y garantizar la seguridad.

Finalmente, el afectado no precisó traslado ni asistencia sanitaria adicional. El incidente se saldó sin heridos, aunque con daños materiales en la vivienda a consecuencia de la explosión.