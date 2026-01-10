Un niño y su madre, hospitalizados por inhalación de humo en un incendio en Miranda de Ebro

Fotografía de archivo de una actuación de los bomberos en un incendio en Miranda de Ebro

Una mujer y su hijo, menor de edad, han tenido que ser hospitalizados este sábado por inhalación de humo tras producirse un incendio declarado en un bloque de viviendas de la calle Alfonso VI, en Miranda de Ebro, Burgos. Ambos fueron trasladados al Hospital Santiago Apóstol de la localidad para ser atendidos.

El aviso se recibió en el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León a las 12.45 horas, cuando varias llamadas alertaron de que se estaba produciendo una intensa humareda que salía por las ventanas de uno de los pisos del edificio.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local y los Bomberos de Miranda de Ebro, que intervinieron para sofocar el fuego y ventilar el inmueble. Los servicios sanitarios atendieron en el lugar a la mujer y al niño, que posteriormente fueron evacuados en una ambulancia de soporte vital básico al hospital mirandés.