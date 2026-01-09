Un incendio en un octavo piso moviliza a los bomberos en Miranda de Ebro

Bomberos del Ayuntamiento de Miranda en una foto de archivo

Un incendio declarado este viernes a las 20:43 horas en una vivienda de Miranda de Ebro ha movilizado a los servicios de emergencia.

El suceso ha tenido lugar en un bloque de ocho alturas situado en la Avenida de la República Argentina número 52, donde varias llamadas alertaron de un fuego originado en la cocina de una de las viviendas.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los Bomberos de Miranda de Ebro, la Policía Local y el Cuerpo Nacional de Policía, que procedieron a asegurar la zona y a sofocar las llamas.

En un primer momento no se registraron heridos, aunque posteriormente la Policía Local solicitó asistencia sanitaria para una persona afectada por inhalación de humo, sin que por el momento hayan trascendido más datos sobre su estado.

Las causas del incendio no han sido confirmadas y están siendo investigadas.