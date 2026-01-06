Parte de las 30 series agraciadas del tercer premio de El Niño en la administración Don Pepe de Burgos fueron devueltas

La administración de Loterías Don Pepe, la número 11 de Burgos, situada en la calle Vitoria, dispuso de 30 series del número 32.615, agraciado con el tercer premio del Sorteo Extraordinario de El Niño, celebrado este 6 de enero. Sin embargo, desde el propio establecimiento confirmaron que una parte de esas series fue devuelta, aunque matizaron que se trató de “muy poco”.

Fuentes de la Delegación de Loterías y Apuestas del Estado en Burgos señalaron a la agencia Ical que el volumen de series devueltas podría situarse entre cinco y siete, a falta de la confirmación definitiva por parte de la central del organismo público en Madrid.

De las series que sí se vendieron, alrededor de diez fueron adquiridas en ventanilla en la administración burgalesa, mientras que el resto se envió al bar de las piscinas de Briviesca, en el norte de la provincia. Las otras 25 series del número premiado se despacharon en un local de un centro comercial de la ciudad de Granada.

Las primeras estimaciones apuntaban a que la administración burgalesa habría repartido 7,5 millones de euros en premios, cifra que se reducirá una vez se conozca el dato oficial de las series vendidas y confirmadas por Loterías y Apuestas del Estado.