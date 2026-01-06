Don Pepe, la administración que convirtió el 6 de enero en una fiesta de 7,5 millones: vendió 30 series del 32615

La suerte de El Niño tuvo acento burgalés este 6 de enero. La administración de Loterías Don Pepe, la número 11 de Burgos, situada en la calle Vitoria, vendió 30 series del número 32615, agraciado con el tercer premio del Sorteo Extraordinario, dotado con 250.000 euros por serie. En total, este despacho ha repartido 7,5 millones de euros.

Una parte de las series —en torno a diez— se vendieron en ventanilla en la propia administración, mientras que el resto se enviaron al bar de las piscinas de Briviesca, en el norte de la provincia. Las otras 25 series premiadas se despacharon en un local situado en un centro comercial de Granada.

Este tercer premio completa un sorteo generoso con Castilla y León, donde también se han vendido décimos del primer premio, el 06703, en cinco provincias de la Comunidad.