Choque frontal entre un turismo y una autocaravana en la N-122 con cuatro atrapados

Un choque frontal entre un turismo y una autocaravana en el kilómetro 288 de la N-122 en Fuentelisendo (Burgos) ha dejado al menos cuatro personas atrapadas.

A las 13:37 horas se han recibido varias llamadas en la Sala de Operaciones del 1-1-2 Castilla y León que informaban de que tras el accidente había personas atrapadas en la autocaravana y en el turismo. Durante la gestión del incidente se comunica que los dos atrapados de la autocaravana han podido salir por sus medios, pero que aún había dos atrapados en el turismo.

Así, se traslada aviso a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos, a Bomberos de Burgos, Bomberos de Aranda de Duero, y a Emergencias Sanitarias.

Hasta el lugar acuden los Bomberos de Aranda de Duero y Sacyl envía un helicóptero medicalizado (HEMS) y una unidad medicalizada de emergencias (UME) para atender a los afectados.