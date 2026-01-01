La imagen viral y más divertida de la San Silvestre de Burgos: un corredor se lesiona y se protege con una baliza V16 @BurgosThisis

Más de 8.000 personas despidieron 2025 corriendo por las calles de Burgos en la XXXVI edición de la San Silvestre Cidiana, una de las citas deportivas y festivas más esperadas del calendario navideño.

Sin embargo, más allá del ambiente, los disfraces y el récord de participación, la carrera ha dado la vuelta a las redes sociales por una imagen tan insólita como simbólica.

La fotografía, difundida por la cuenta oficial de Twitter This is Burgos, muestra a un corredor que, tras lesionarse durante la prueba absoluta, decidió tumbarse en el suelo para no entorpecer el paso del resto de participantes. Según confirman a este medio desde la cuenta social, el atleta David Esteban, "está en perfectas condiciones".

Lo sorprendente llegó después: para evitar posibles caídas y hacerse visible, colocó sobre su cabeza una de las nuevas balizas luminosas de emergencia V16, que serán obligatorias a partir del 1 de enero y que han generado una gran polémica en los últimos meses.

La escena dejó atónitos a muchos de los cerca de 7.000 corredores inscritos en la prueba principal, que no dudaron en aplaudir la decisión del participante. La imagen no tardó en viralizarse, acompañada de comentarios cargados de humor y admiración.

“Ahora entiendo por qué me ponía el GPS vehículo averiado en esa calle…”, bromeaba Rubén Román.

Otros ironizaban con la ausencia de las autoridades —“¿La Guardia Civil no apareció…?”—, mientras que muchos destacaban la actitud del corredor: “Esa es la actitud. Adaptarse y seguir adelante siempre es clave”, o incluso se preguntaban, entre risas, “¿sabemos si está homologada?”.

Nuevo recorrido

La anécdota se produjo en una edición marcada por el nuevo recorrido, que llevó a los participantes por algunos de los enclaves más emblemáticos de la ciudad, desde la avenida de los Derechos Humanos hasta el paseo del Espolón, pasando por la plaza del Rey, el puente de San Pablo o el arco de Santa María.

Organizada por el Club Deportivo Florentino Díaz Reig y con el respaldo del Ayuntamiento de Burgos y varios patrocinadores, la San Silvestre Cidiana volvió a demostrar que es mucho más que una carrera.

Este año, además, ha dejado una imagen que resume a la perfección el espíritu de la prueba… y que ya forma parte del imaginario viral de la ciudad.