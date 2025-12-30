Un hombre se tropieza y se dispara a sí mismo en una pierna con su escopeta en Burgos: está hospitalizado

Un hombre ha sufrido un disparo accidental en la pierna tras tropezar con su escopeta en el Monte Peña El Gato, en Abajas. Así lo alertaba una llamada al servicio de emergencias 112 de Castilla y León, a las 14:25 horas, quien detallaba que el herido se había tropezado y como consecuencia se le había disparado la escopeta, hiriéndose a sí mismo en la pierna.

El Centro Coordinador de Emergencias localizó con precisión el lugar del accidente y alertó a Emergencias Sanitarias del Sacyl, Guardia Civil y Bomberos de Burgos. El Sacyl envió un helicóptero medicalizado que trasladó al herido al Complejo Asistencial Universitario de Burgos.