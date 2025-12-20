Dos atropellos con menos de 10 horas de diferencia en Burgos: dos hombres están hospitalizados

ARCHIVO - Interior de una ambulancia de Emergencias Sanitarias del Sacyl

Dos personas han resultado heridas en Burgos en las últimas horas como consecuencia de dos atropellos ocurridos en distintos puntos de la ciudad con menos de diez horas de diferencia.

El primero de los sucesos tuvo lugar a las 21:10 horas en la carretera de Poza, número 4. Un varón de 76 años sufrió lesiones en los pies tras ser atropellado por un turismo.

Hasta el lugar acudieron la Policía Local, Policía Nacional y Emergencias Sanitarias del Sacyl, que envió una ambulancia de soporte vital básico. El herido fue atendido en el lugar del accidente y posteriormente trasladado al Hospital de Burgos.

El segundo atropello se produjo a las 05:47 horas en la avenida de Castilla y León, en la rotonda con la calle Severo Ochoa . Un varón de 59 años resultó herido tras ser atropellado por un turismo. El afectado estaba consciente y se quejaba de golpes en las piernas.

Al igual que en el primer suceso, intervinieron la Policía Local, Policía Nacional y los servicios sanitarios de Sacyl, que movilizaron una ambulancia de soporte vital básico. El herido fue trasladado también al Hospital de Burgos.