Tres jóvenes heridos en una colisión entre un coche y un camión en Navalperal de Pinares
Las víctimas, que viajaban todas en el turismo, han sido trasladadas al Complejo Asistencial de Ávila.
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Tres jóvenes de unos 20 años que viajaban en un coche han resultado heridos este miércoles 18 de noviembre tras una colisión entre un camión y un turismo en Navalperal de Pinares (Ávila).
Los hechos han ocurrido sobre las 08:23 horas, cuando se ha recibido una llamada en la sala de operaciones del 112 de Castilla y León solicitando asistencia sanitaria para las víctimas en el kilómetro 28 de la CL-505.
Además, en esta primera llamada se precisaba que uno de los ocupantes del turismo se encontraba atrapado en el interior del mismo.
El aviso se ha trasladado a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de Ávila y a los servicios de emergencias de Sacyl, que han movilizado una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico y a un equipo médico de Navas del Marqués.
Finalmente, los agentes de la Guardia Civil de Tráfico han comprobado a su llegada que en ese momento no había personas atrapadas.
Y el personal sanitario ha atendido a los tres jóvenes, siendo una mujer trasladada en UVI móvil al Complejo Asistencial de Ávila y dos hombres al mismo centro asistencial, pero en ambulancia de soporte vital básico.