La portavoz del GPP en el Congreso de los Diputados, Esther Muñoz, clausuro la Convención Comarcal de la Zona de Ávila. Rmestudios. ICAL.

Ester Muñoz advierte en Ávila de que el PSOE "está dispuesto a todo" para seguir en el poder: "Es la batalla de nuestra generación"

La portavoz del Partido Popular en el Congreso durante la pasada legislatura, Ester Muñoz, ha asegurado durante un acto electoral celebrado en Ávila que "el PSOE está dispuesto a todo con tal de permanecer en el poder", advirtiendo de que los comicios generales "no van de los próximos cuatro años", sino que "van de la España del futuro".

En su intervención, Muñoz sostuvo que no se trata de unas elecciones normales, al considerar que su formación se enfrenta a "toda una maquinaria dispuesta para conservar el poder sin ningún límite, ni ético, ni moral, ni legal", motivo por el que calificó la cita con las urnas como "la batalla de nuestra generación".

La dirigente popular defendió sus críticas sobre el rumbo del país si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, revalida su mandato, preguntándose qué le queda por ceder a las formaciones independentistas en caso de que el Partido Popular vuelva a ganar sin alcanzar una mayoría suficiente y el líder socialista pacte de nuevo con "ocho o nueve partidos políticos".

En este sentido, Muñoz afirmó que Sánchez ya les ha concedido todo y sostuvo que "solo le quedan dos cosas por regalar", en referencia a la independencia y los referéndums de independencia o a un referéndum sobre la monarquía.

Asimismo, la portavoz popular vinculó la continuidad del actual Ejecutivo con un escenario de "división, enfrentamiento, polarización, cuatro años más sin presupuestos generales del Estado" y "cuatro años más de muro".

Ante esta situación, apeló a la movilización de los ciudadanos para lograr un cambio político y subrayó que el Partido Popular asume "una gran responsabilidad" como "correa de transmisión de ese cambio", insistiendo en que estas elecciones "no van de nosotros, van de España".