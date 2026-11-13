Pajares de Adaja, el pueblo de 123 habitantes que proyecta una macrogranja de 600.000 gallinas

El proyecto está en información pública y el plazo para presentar alegaciones termina el 14 de diciembre.

La localidad abulense de Pajares de Adaja, con apenas 123 habitantes, se enfrenta a la posible instalación de una macrogranja de 600.000 gallinas ponedoras.

La empresa segoviana Avícola Velasco S.L. está tramitando ante la Junta de Castilla y León los permisos necesarios para construir esta explotación, que ocuparía una finca de 37 hectáreas, una superficie equivalente a unos 52 campos de fútbol.

El proyecto contempla la construcción de cuatro naves, cada una con capacidad para 150.000 gallinas, que permanecerían sin acceso al exterior.

En conjunto, la instalación tendría capacidad para producir 168 millones de huevos al año. Las dimensiones de la explotación suponen que habría casi 5.000 gallinas por cada vecino del municipio.

La iniciativa se encuentra actualmente en periodo de información pública, por lo que los ciudadanos y colectivos interesados pueden presentar alegaciones hasta el próximo 14 de diciembre.

Uno de los aspectos que más preocupa a la plataforma estatal Stop Ganadería Industrial es el elevado consumo de agua que necesitaría la explotación.

Según recoge el propio estudio de impacto ambiental presentado por la empresa, la macrogranja requeriría 43,8 millones de litros de agua al año.

Esta cantidad representa seis veces el consumo anual de todos los habitantes de Pajares de Adaja y equivale a llenar unas 17,5 piscinas olímpicas.

El agua procedería de un pozo situado en la propia finca, que dispone de una concesión de la Confederación Hidrográfica del Duero de hasta 72 millones de litros anuales.

La preocupación aumenta por la situación del abastecimiento de agua en el municipio.

Según los datos del Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo (SINAC), el suministro de Pajares de Adaja no es apto para el consumo humano debido a que supera los niveles permitidos de nitritos.

Para Stop Ganadería Industrial, la implantación de una explotación de estas dimensiones en un territorio que ya presenta problemas de calidad del agua “supone un motivo añadido de preocupación”.

Toneladas de gallinaza

El consumo hídrico no es el único impacto ambiental que señala el proyecto. La explotación generaría alrededor de 9.000 toneladas de gallinaza al año, lo que supone unas 25 toneladas diarias.

A esta cantidad se sumarían cerca de 100 toneladas anuales de cadáveres de aves.

El estudio de impacto ambiental también recoge las emisiones que produciría la actividad: casi 40 toneladas anuales de nitrógeno en forma de amoniaco y más de 52 toneladas de metano.

La empresa considera que estas emisiones no afectarán a la población debido a la distancia entre las instalaciones y el núcleo urbano, situado a algo más de 1.500 metros.

Sin embargo, la ubicación de las naves plantea también interrogantes sobre su posible afección a los recursos hídricos de la zona.

En concreto, estarán a solo 110 metros del arroyo de los Tordos y a 116 metros del arroyo de San Miguel, dos cursos de agua próximos a la explotación que podrían verse afectados por su actividad.

Desde Stop Ganadería Industrial alertan de las consecuencias que puede tener la implantación de instalaciones ganaderas de esta magnitud y advierten de que macrogranjas como la proyectada en Pajares de Adaja “contaminan el agua, el aire y los suelos, y afectan a la salud de las personas que viven en estos territorios”.

La plataforma insiste en la necesidad de apostar por modelos de producción ganadera más sostenibles y respetuosos con el entorno, especialmente en municipios pequeños y en territorios donde los recursos hídricos ya presentan dificultades.