Tres heridos con cortes y quemaduras tras la explosión de una caldera en Ávila

Tres personas resultaron heridas con cortes y quemaduras esta mañana en Ávila tras la explosión de una caldera situada en una vivienda del número ocho de la calle Vicenta Manzanedo.

El suceso, según confirmaron fuentes del Servicio de Emergencias Castilla y León 112, tuvo lugar minutos antes de las 13:00 horas.

Hasta el lugar del suceso se movilizaron agentes de la Policía Local, del Cuerpo Nacional de Policía y efectivos de los Bomberos.