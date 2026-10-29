Imagen de Alexandra y del tren tras el siniestro.

Imagen de Alexandra y del tren tras el siniestro. Fotografías: RRSS y EE.

Ávila

Alexandra, una abulense entre los desaparecidos del terrible accidente ferroviario en Toledo

Originaria del municipio de San Pascual, viajaba a Sevilla por trabajo en el AVE.

Más información: Buscan a Tamara, una joven de Bembibre, entre los desaparecidos en el trágico accidente de tren de Urda

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Alexandra García Bartolomé, vecina de Madrid, pero originaria del municipio de San Pascual, se encuentra entre los desaparecidos tras el accidente de tren en el que este miércoles, a primera hora de la mañana, se vieron implicados un AVE y un Iryo a la altura de la localidad toledana de Urda, como ha confirmado EL ESPAÑOL de Castilla y León.

La abulense realizaba el trayecto entre Madrid y Sevilla por motivos laborales y viajaba en la plaza 7D del vagón 7 del AVE que embistió a otro que se encontraba parado.

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Alexandra tiene 40 años y vestía ropa vaquera”, han señalado a este medio fuentes del Ayuntamiento de San Pascual.

Desde la mañana del siniestro, su familia no ha vuelto a tener noticias suyas, y han pedido ayuda para que, cualquier persona que sepa algo de ella, se ponga en contacto con la Guardia Civil.