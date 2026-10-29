Imagen de Alexandra y del tren tras el siniestro. Fotografías: RRSS y EE.

Alexandra, una abulense entre los desaparecidos del terrible accidente ferroviario en Toledo

Alexandra García Bartolomé, vecina de Madrid, pero originaria del municipio de San Pascual, se encuentra entre los desaparecidos tras el accidente de tren en el que este miércoles, a primera hora de la mañana, se vieron implicados un AVE y un Iryo a la altura de la localidad toledana de Urda, como ha confirmado EL ESPAÑOL de Castilla y León.

La abulense realizaba el trayecto entre Madrid y Sevilla por motivos laborales y viajaba en la plaza 7D del vagón 7 del AVE que embistió a otro que se encontraba parado.

“Alexandra tiene 40 años y vestía ropa vaquera”, han señalado a este medio fuentes del Ayuntamiento de San Pascual.

Desaparecida Alexandra García Bartolomé iba en el AVE vagón 7, asiento 7D. #RENFE #AVE Madrid - Sevilla. POR FAVOR AYUDAR A DIFUNDIR #AccidenteFerroviario #Renfe #horizonte #acidentetren #desaparecidos #hospitales #toledo #ciudadreal #madrid #noticias https://t.co/cxzO7MpqfF — Lili (@Moritas98) October 29, 2026

Desde la mañana del siniestro, su familia no ha vuelto a tener noticias suyas, y han pedido ayuda para que, cualquier persona que sepa algo de ella, se ponga en contacto con la Guardia Civil.