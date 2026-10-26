Las cabras guisanderas de Ávila conquistan el centro de Madrid tras dos semanas de intensa trashumancia

Las cabras guisanderas de la Diputación de Ávila ya están en Madrid.

Tras dos semanas de trashumancia desde Bohoyo, el rebaño ha llegado este domingo a la capital para participar en la Fiesta de la Trashumancia.

Una cita que vuelve a poner en primer plano la importancia del pastoreo y la conservación de las razas autóctonas.

Un recorrido que ha permitido recuperar estampas cada vez menos habituales en los pueblos y acercar a los vecinos el valor de una tradición ligada al medio rural de Castilla y León.

La llegada de los animales se ha producido en una edición que ha estrenado itinerario debido a la acampada por la vivienda, que ha obligado a modificar el recorrido habitual de los cerca de 1.400 animales que han atravesado el centro de Madrid.

Desde el Puente del Rey, los rebaños han emprendido su paso por la capital, con 1.250 ovejas de las razas castellana, rubia de El Molar y entrefina, junto a 160 cabras guisanderas y de Guadarrama.

Detrás de este viaje se encuentra Ignacio Romero, ganadero responsable del rebaño y vinculado a ACAPRI en El Hoyo, donde los animales permanecen habitualmente.

Romero ha destacado la emoción vivida durante las dos semanas de camino, en las que el paso de las cabras por diferentes localidades ha despertado recuerdos y sentimientos entre los vecinos.

“Ha sido muy bonito poder ir de pueblo en pueblo. De nuevo, los vecinos y las vecinas iban escuchando los cencerros y se les caían las lágrimas de ese orgullo de esta raza autóctona”, ha relatado.

El recorrido ha permitido recuperar por unos días una imagen que durante generaciones formó parte de la vida cotidiana de numerosos pueblos.

Las cabras guisanderas de la Diputación de Ávila en Madrid. Dip. Avila

Los rebaños avanzando por caminos y localidades al ritmo de los cencerros. Una estampa que hoy adquiere un significado especial, en un contexto en el que la conservación de las razas ganaderas autóctonas y el relevo generacional del sector primario se han convertido en retos para el medio rural.

De cinco cabras a 61

La llegada a Madrid también ha servido para reivindicar el trabajo que se está realizando en Ávila para recuperar la cabra guisandesa, una raza propia de la provincia cuya supervivencia requiere el compromiso de las administraciones y de los ganaderos.

El presidente de la Diputación de Ávila, Carlos García, ha aprovechado la cita para poner en valor la apuesta de la institución provincial por el sector primario y por la conservación del patrimonio ganadero abulense.

El proyecto comienza a dar sus frutos. Hace apenas treinta meses nacía Orejita, la primera cabra incorporada a esta iniciativa provincial.

Desde aquellos cinco ejemplares iniciales, el rebaño ha crecido hasta alcanzar los 61 animales, una evolución que refleja el avance de un proyecto destinado a evitar la desaparición de esta raza autóctona.

“Los recursos que destinamos estamos invirtiendo en futuro”, ha subrayado García, convencido de que preservar la guisandesa supone proteger también una parte de la identidad de Ávila.