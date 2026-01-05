Los bomberos excarcelan a una mujer atrapada en el interior de un coche en la provincia de Ávila

Los Bomberos de Ávila han tenido que movilizarse en la tarde de este lunes, 5 de enero, para excarcelar a una mujer de 46 años que había quedado atrapada en su turismo después de salirse de la carretera.

El accidente, según ha informado la sala de operaciones del 112 de Castilla y León, se ha producido a las 18:18 horas, cuando se ha recibido una llamada precisando asistencia para la víctima en el kilómetro 15 de la AV-110, en Sanchorreja (Ávila).

El alertante señalaba que la mujer estaba atrapada en el interior del vehículo, pero estaba consciente. El aviso se ha trasladado a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de Ávila y a los servicios de emergencias de Sacyl, que han movilizado una unidad medicalizada de emergencias.

Tras excarcelar los bomberos a la mujer, la mujer ha sido atendida por el personal médico, que finalmente ha dado el alta in situ a la víctima.