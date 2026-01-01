Magia, hipnosis y grandes ilusiones llegan a Candeleda este 2 y 3 de enero en su esperado festival internacional

Candeleda acogerá el 2 y 3 de enero la segunda edición del Festival Internacional Candeleda es Mágica, una cita cultural que consolida al municipio como referente del ilusionismo en España y que este año llega cargada de novedades, más espectáculos y artistas de primer nivel.

Organizado por el Ayuntamiento de Candeleda y con la dirección artística del mago Pinilla, el festival presenta una programación aún más ambiciosa y diversa, pensada para todos los públicos y repartida por distintos espacios emblemáticos de la localidad.

Entre las principales novedades de esta edición destacan la incorporación de una tienda mágica, un mayor protagonismo de la magia de calle, espectáculos familiares, propuestas de mentalismo e hipnosis, así como una Gran Gala que reunirá a destacados nombres del panorama mágico nacional e internacional y pondrá el broche de oro a la edición.

Durante dos intensas jornadas, plazas, calles y espacios culturales de Candeleda se llenarán de asombro con actuaciones de magia urbana, grandes ilusiones, ventriloquia, quick change y espectáculos participativos, acercando el arte del ilusionismo a vecinos y visitantes de todas las edades.

El viernes 2 de enero la programación incluirá talleres infantiles, espectáculos familiares y una impactante propuesta nocturna de hipnosis y mentalismo.

Cartel

El sábado 3 de enero la magia tomará las calles desde las 11:30 de la mañana hasta culminar en el Polideportivo Municipal con la II Gala Internacional “Candeleda es Mágica”, presentada por el Mago Murphy y con la participación de varios de los artistas más destacados del cartel.

Las entradas estarán disponibles en el Museo Histórico de Candeleda, con precios populares para facilitar el acceso a todos los públicos. Para más información, los interesados pueden consultar las redes sociales oficiales del festival o contactar con el Museo Histórico de Candeleda.

Con esta segunda edición, el Festival Internacional Candeleda es Mágica refuerza su compromiso con la cultura, el entretenimiento de calidad y la dinamización turística, convirtiendo a Candeleda en un punto de encuentro imprescindible para los amantes de la magia y del espectáculo en vivo.