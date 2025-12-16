Castilla y León calienta motores para la Lotería de Navidad con un premio de casi 50.000 euros en la Bonoloto

Quedan pocos días para el sorteo extraordinario de la Lotería Nacional de Navidad, previsto para este próximo lunes 22 de diciembre, y en Castilla y León ya se calienta motores para celebrar en este día tan marcado en el calendario anual de nuestro país.

La Bonoloto ha dejado un premio de segunda categoría, es decir, cinco aciertos más el complementario, en el municipio de Arévalo (Ávila), agraciado con 46.651,36 euros.

También ha caído en Sueca (Valencia) y en Pontevedra. El boleto acertante validado en Arévalo ha sido en la Administración de Loterías nº2, ubicada en la calle Teso Nuevo.

Los números agraciados seleccionados en el sorteo han sido el 13, el 03, el 02, el 31, el 44 y el 15, además del complementario (20) y el reintegro (0).

No ha habido acertantes de primera categoría, por lo que en el próximo sorteo habrá un bote de 1,3 millones de euros.