Alba Carrillo (39) regresa al pueblo de su abuela en Ávila en 'Aquí la Tierra': setas, chocolate y muchas sorpresas

Alba Carrillo en la foto con todos los protagonistas del programa Facebook Juan Pablo Carpintero

Este lunes a partir de las 20.30 horas en La 1, los espectadores tienen una cita imprescindible con la televisión: Alba Carrillo visita Nava del Barco.

O lo que es lo mismo, el pintoresco pueblo de Ávila donde veraneaba de niña, y del que siempre se muestra orgullosa, para el programa Aquí la Tierra.

La colaboradora de televisión ha dejado huella desde el primer momento. Según el reportero que la acompaña Juan Pablo Carpintero, “¡Qué grabación tan divertida! Alba es total. Nos hizo un recorrido por el pueblo de su abuela, lleno de recuerdos de su infancia, y su energía es contagiosa: ingeniosa, rápida y siempre con una sonrisa”.

La visita incluye un plan de lo más sabroso: Alba se adentra en los bosques de la zona para recolectar setas junto a Julián y Montse, de La Galamperna, quienes luego cocinarán auténticas delicias.

Pero la sorpresa más dulce llega después: su madre, Lucía Pariente, se suma a la grabación para preparar un chocolate con churros que promete derretir corazones.

“Todo el equipo nos reímos y disfrutamos mucho. Fueron dos jornadas de trabajo maravillosas que ahora podremos compartir con todos vosotros”, comenta el reportero.

Sin duda, esta visita a la Sierra de Gredos combina naturaleza, tradición y el toque divertido y cercano que solo Alba Carrillo sabe dar.

La cita es este lunes en La 1, porque Alba y su familia tienen muchas historias y sabores que contar.

Su historia

La tertuliana, convertida en un personaje clave de la prensa rosa, nació en Madrid. Sin embargo, desde sus primeros años de vida ha viajado con frecuencia a un pequeño pueblo de Ávila por varios motivos.

Allí nació su abuela, creció su madre, ha pasado una buena parte de sus veranos y, además, en él ha encontrado su "paraíso", tal y como ella misma ha reconocido en más de una ocasión.

Ha llegado a definirlo como su "escondite" y también como "el único sitio del mundo en el que descanso y desconecto". Y es que es tanto lo que ha vivido y sentido la modelo en esta localidad, que hace unos años decidió comprar una casa a la que suele trasladarse cada vez que tiene oportunidad.

Tal y como se puede comprobar en su perfil de Instagram, Nava del Barco es el destino favorito de la colaboradora de Mañaneros, que aún recuerda con especial cariño cuando salía a jugar con sus primas por las calles del municipio durante su infancia, apareciendo por casa solo "para comer y cenar".