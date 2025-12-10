La trifulca viral entre el entrenador del Real Ávila y el jefe de prensa del Coruxo acaba en denuncia e investigación

Marc García Puig, en el centro de la imagen, durante su presentación como entrenador del Real Ávila Real Ávila CF Facebook

Hace escasos tres días, la trifulca entre el entrenador del Real Ávila CF, Marc García Puig, y el jefe de prensa del Coruxo FC se hacía rápidamente viral en redes sociales mientras las primeras informaciones apuntaban a una supuesta agresión física del primero al segundo tras una discusión.

El cruce de versiones ha terminado con sendos comunicados de los dos clubes, la "investigación correspondiente" de las autoridades y García Puig, junto a responsables del Real Ávila CF, acudiendo a comisaría para presentar una denuncia por presuntas injurias.

Según se puede ver en los vídeos difundidos en redes sociales, durante la rueda de prensa posterior al partido disputado en tierras gallegas entre el Coruxo y el Real Ávila, se aprecia como el míster visitante y el directivo local comienzan una discusión por la fecha fijada por el encuentro.

Vídeo del incidente tras el @CoruxoFCoficial - @RealAvilaCF de Segunda Federación: según testigos, el entrenador visitante, Marc García Puig, dio una patada a un directivo del Coruxo en silla de ruedas durante la comparecencia posterior al partido, tras una pregunta.



El afectado… pic.twitter.com/MnuPifCz6u — ⚽GOL SIN VAR ❌🖥️ (@GolSinVAR) December 7, 2025

"El partido no lo pone la federación. Trabajas en prensa macho, no des información falsa, que eso es importante", le llega a espetar García Puig al jefe de prensa del equipo rival. Para luego añadir que tanto él como el directivo gallego pueden tener su opinión, "pero tú eres periodista y yo entrenador, esa es la diferencia".

Finalmente, el técnico abulense decide abandonar su sitio y sale del plano de la imagen. En ese momento, se comienza a oír de fondo un alboroto e insultos hasta que se escucha "vete a tomar por culo tú, a mí no me insultes" y un golpe.

A partir de ahí, el grito despavorido de una persona inunda el audio del vídeo. Supuestamente, según denuncia el club local, el entrenador habría supuestamente agredido al directivo del Coruxo FC.

Poco tiempo después, los gallegos emitirían un comunicado de la Junta Directiva en redes sociales donde condenaban de "manera enérgica" la presunta agresión física y reivindicaban que "la violencia no tiene cabida en nuestra institución ni en el deporte".

🎙️𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗔𝗗𝗢 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 𝗗𝗘𝗟 𝗖𝗢𝗥𝗨𝗫𝗢 𝗙.𝗖. pic.twitter.com/J5CdAxN36H — Coruxo FC ⚒️ (@CoruxoFCoficial) December 7, 2025

En este sentido, precisaban que las autoridades competentes se encuentran desarrollando la pertinente investigación para "determinar el alcance de los hechos" y, por último, trasladaban su apoyo y afecto al directivo implicado y a su familia.

Por su parte, el Real Ávila quiso "aclarar públicamente" las informaciones difundidas en ese momento en las que se afirmaba que su entrenador "habría agredido a un directivo del equipo rival".

🔴 COMUNICADO OFICIAL 🔵



El Real Ávila CF desea aclarar públicamente las informaciones difundidas tras el partido disputado en el día de hoy, en las que se afirma que nuestro entrenador habría agredido a un directivo del equipo rival.



El club niega rotundamente dichas… pic.twitter.com/DqmoKryj4T — Real Ávila CF (@RealAvilaCF) December 7, 2025

En esta línea, han defendido que las acusaciones son "completamente falsas y carecen de cualquier fundamento". Además, recalcan que varios testigos presenciales confirmaron que "en ningún momento se produjo la situación descrita, desmintiendo así de forma categórica las afirmaciones realizadas".

"Nuestro entrenador es un profesional ejemplar, con una trayectoria impecable dentro y fuera del terreno del juego", aseguraron en su comunicado.

Seguidamente y dada la "gravedad" de las manifestaciones, para "defender su honor y su reputación", anunciaron que el técnico abulense acudiría, junto a responsables del club, a presentar una denuncia por presuntas injurias nada más llegasen a Ávila.

"El Real Ávila CF siempre apostará por el respeto, la deportividad y la verdad, y actuará con firmeza ante cualquier intento de difamar a sus profesionales", zanjaron.