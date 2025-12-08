Rescate en la cumbre del Cuchillar de las Navajas: trasladan en helicóptero a un montañero lesionado

El Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León dirigió ayer el rescate de un montañero que sufrió una lesión en la pierna en el Cuchillar de las Navajas, dentro del término municipal de Candeleda (Ávila).

La operación de rescate se inició a las 14:53 horas, cuando el 1-1-2 Castilla y León recibió la alerta sobre dos montañeros de 42 años que se encontraban en la cumbre y uno de ellos se encontraba incapacitado para descender por una lesión.

Tras recibir la llamada, el 1-1-2 coordinó la respuesta con Sacyl y con el CCE, que movilizó el helicóptero de rescate de la Junta con dos rescatadores, uno de ellos era una enfermera. También se informó a la Guardia Civil y a los Bomberos de Ávila.

Una vez que el helicóptero llegó a la zona, realizó un vuelo estacionario para que el equipo pudiera descender y acceder a pie hasta el lesionado. La rescatadora enfermera le proporcionó una primera asistencia antes de inmovilizarlo en un triángulo de evacuación.

La extracción se realizó mediante maniobra de grúa, ascendiendo primero al montañero lesionado acompañado por la enfermera. En un ciclo de grúa posterior, fue extraído el segundo montañero ileso.

Finalmente, el helicóptero trasladó a ambos montañeros hasta el aparcamiento de la plataforma de Gredos, donde tenían su vehículo particular, sin que fuera necesaria la asistencia de Emergencias Sanitarias en ese punto.