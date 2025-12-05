Obligados a comprar una muñeca de 72 euros: Jupol denuncia coacciones en la Escuela de Policía de Ávila

El sindicato JUPOL, mayoritario en la Policía Nacional, ha denunciado públicamente la “grave situación” que, según la organización, se vive en la Escuela Nacional de Policía (ENP) de Ávila.

Según el sindicato, el Comisario Jefe de Régimen Interior habría presionado a los alumnos para que compraran una muñeca solidaria denominada Gala, vinculada al Cuerpo, advirtiendo de posibles consecuencias para quienes se negasen a adquirirla.

De acuerdo con los testimonios trasladados a JUPOL, el mando habría convocado una charla en la que, tras asegurar que “no coaccionaba a nadie”, anunció que “las secciones que no compren la muñeca irán en una lista para lo que yo considere”.

Los alumnos afirman que el tono empleado fue “amenazante”, y describen un clima de presión e intimidación impropio de un centro formativo estatal.

Los denunciantes aseguran que se les llegó a tildar de “insolidarios” y de “no ser dignos de ser compañeros” por negarse a adquirir la muñeca, cuyo precio ascendería a unos 72 euros con gastos de envío.

Según JUPOL, también se habrían escuchado expresiones “despectivas, improcedentes y agresivas”, incluyendo supuestas frases como “te meto una hostia que te saco de España”, lo que el sindicato considera completamente incompatible con los valores de ejemplaridad y respeto que deben regir la formación policial.

Desde JUPOL califican la situación como “inadmisible”, al considerar que se ha utilizado la posición jerárquica para promover una iniciativa comercial o de imagen vulnerando la libertad individual de los alumnos y generando “un entorno de miedo, servilismo y represalia”.

La organización sindical confirma que sus servicios jurídicos están analizando posibles acciones legales.

Prohibición del jersey oficial en invierno

A estas acusaciones se suma otra denuncia del sindicato: la prohibición, también atribuida al mismo mando, del uso del jersey de dotación oficial dentro de la Escuela Nacional de Policía.

Esta prenda forma parte de la uniformidad de trabajo y, según JUPOL, su veto se habría justificado mediante una interpretación “retorcida” de la normativa.

La medida afectaría directamente a la comodidad y salud de los alumnos, especialmente en un entorno como Ávila, donde las temperaturas en esta época del año son especialmente bajas. Para JUPOL, esta prohibición sería “una muestra más de una gestión autoritaria y desconectada de la realidad operativa”.

Ante la gravedad de los hechos denunciados, JUPOL reclama la apertura inmediata de un expediente informativo que esclarezca las presuntas amenazas, coacciones y comentarios vejatorios. Asimismo, solicita la retirada de cualquier orden o presión relacionada con la compra de la muñeca y la restitución del uso del jersey de dotación.

El sindicato también pide que se estudien posibles medidas disciplinarias contra cualquier mando que pudiera haber utilizado su autoridad para presionar o intimidar a los futuros agentes.