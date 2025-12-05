Una colisión múltiple con cinco vehículos implicados deja varios heridos en Ávila, entre ellos dos niños de 5 y 2 años

Una colisión múltiple con cinco vehículos implicados, una furgoneta y cuatro turismos, ha dejado varios heridos esta tarde en la ronda AV-20 de Ávila, entre ellos dos menores de edad de 5 y 2 años, según ha informado la sala de operaciones del 112 de Castilla y León.

El suceso se ha producido a las 20:13 en el kilómetro 4, sentido Madrid, a la altura del desvío hacia el cementerio, cuando se ha recibido una llamada por una colisión, en un primer momento, entre un turismo y la furgoneta, cuya carga ha quedado esparcida sobre la calzada, sin que hubiera habido heridos.

Minutos más tarde, la Policía Local y la Guardia Civil de Tráfico se han presentado en el lugar, avisando los primeros de que habían colisionado otros tres turismos más, necesitando asistencia para dos hombres de 60 y 52 años, más los dos menores anteriormente mencionados.

Todos ellos, conscientes, se quejaban de dolor por contusiones. El aviso se ha trasladado al servicio de emergencias sanitarias de Sacyl, que ha enviado asistencia al lugar sin que por el momento haya trascendido si han necesitado de traslado a un centro hospitalario.