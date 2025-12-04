Ratifican la pena de prisión para un hombre que violó a la hija de 11 años de su mujer en Ávila

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha confirmado la condena de 12 años, 6 meses y 1 día de prisión para un hombre que violó a la hija de 11 años en el momento de los hechos de su mujer aprovechando que esta última se había marchado a trabajar en marzo de 2020.

La sentencia confirma la condena de la Audiencia Provincial de Ávila, que impuso una pena de prisión para este hombre por un delito de agresión sexual con acceso carnal por vía vaginal contra persona menor de 16 años.

El hombre, que contaba con antecedentes penales por delitos de conducción temeraria y de lesiones y maltrato familiar, no computables a efectos de reincidencia en esta causa, convivía con su mujer y los dos hijos de esta en un domicilio de la ciudad de Ávila.

Durante ese tiempo, ejercía de padre de ambos y durante el mes de marzo de 2020, aprovechando que la madre estaba trabajando fuera del hogar, agredió sexualmente a la niña de 11 de años cuando esta se encontraba en su dormitorio.

Además, amenazó a la víctima con que si lo contaba "lo pagaría con su madre y con su hermano", lo que provocó miedo en la menor.

El TSJCyL ha desestimado el recurso presentado por el acusado, por lo que además de confirmar la pena privativa de libertad anteriormente mencionada, también se confirma la prohibición de acercarse a menos de 500 metros y a comunicarse con la niña durante un periodo de cinco años.

Además, una vez cumpla la pena de prisión se le ha impuesto siete años de libertad vigilada y deberá indemnizar a la madre, en calidad de representante de la menor, con 20.000 euros en concepto de responsabilidad civil.