Herida una mujer de 60 años cuyo coche se despeñó por un puente en Ávila

ARCHIVO - Los Bomberos de Ávila y los servicios sanitarios trabajando en un accidente @EmergenciaAvila Twitter

Una mujer de 60 años ha resultado herida este jueves después de que el vehículo que conducía sufriera una caída desde un puente en el punto kilométrico 14 de la AV-902, a la altura de Calas de Burguillo, en Ávila.

El Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León recibía el aviso a las 17.35 horas y lo trasladó a Tráfico de Ávila, a Sacyl y a los Bomberos de la provincia. Inicialmente, la mujer se encontraba atrapada en el vehículo, por lo que se procedió a la movilización de los equipos de rescate.

Finalmente, la conductora pudo salir por su propio pie del coche, por lo que no fue necesaria la intervención de los bomberos.