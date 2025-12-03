Dia abre nuevo supermercado en Ávila: crea seis puestos de trabajo y anuncia importantes descuentos

La cadena de supermercados Dia ha abierto un nuevo establecimiento en Ávila capital, reforzando así su modelo de proximidad en Castilla y León.

La tienda, ubicada en la calle Banderas de Castilla, 7, muy cerca de la estación de tren, ha abierto sus puertas hoy, convirtiéndose en la quinta tienda de Dia en la capital abulense y la número 18 en toda la provincia, acercándose a las 200 tiendas en la Comunidad.

El nuevo centro cuenta con una sala de venta de 278 m2 y ha impulsado la dinamización de la economía local con la creación de seis nuevos puestos de trabajo, todos ellos de nueva contratación.

El surtido se compone de más de 3.800 referencias, y según indica la cadena, así "se ofrece libertad al cliente para elegir entre productos Dia de máxima calidad y las principales marcas del fabricante".

El objetivo es brindar una experiencia de compra mejorada: rápida, completa y asequible. Para celebrar la apertura y promover el ahorro, la compañía ha lanzado ofertas especiales.

Los clientes podrán disfrutar de un 25% de descuento en fruta, verdura, bollería y panadería hasta finales de diciembre. Además, los socios del Club Dia recibirán un 5% de descuento en todas sus compras durante cuatro semanas, acumulable en el monedero 'Wallet' de la App DIA.

Al acto de inauguración han acudido representantes del equipo de Dia, entre ellos, Adolfo Suárez, director regional; Víctor Ortega, gerente de ventas; Juan Ramón Grau, gerente de inmuebles; Milagros Ortega, jefa de zona; Alba Lucía Pérez, responsable de obras y Juan Antonio González, gerente de franquicias, quien también acudirá con su equipo.

El horario de apertura al público de esta nueva tienda es de lunes a sábado de 09:00 a 21:30 h, mientras que los domingos y festivos la tienda estará abierta de 9:00 a 20:00 horas.