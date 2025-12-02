La USAL impulsa una plataforma geoespacial con satélites y drones para restaurar los bosques quemados en 2025

La Universidad de Salamanca encabeza el desarrollo de una plataforma geoespacial WebGIS destinada a acelerar la restauración de los bosques europeos arrasados por los grandes incendios forestales de 2025.

El proyecto, denominado EFHERA y financiado con 1,4 millones de euros del programa Interreg Sudoe, se ejecutará en España, Portugal, Francia y Alemania hasta 2028.

Los incendios registrados este año han calcinado más de un millón de hectáreas en toda la Unión Europea. La magnitud del daño ha dejado extensas zonas degradadas en el Sudoeste europeo.

La comunidad científica considera que se trata de un impacto "sin precedentes" que exige respuestas coordinadas, rápidas y basadas en tecnología avanzada para estabilizar el territorio y restaurar los ecosistemas afectados.

El Grupo de Investigación Reconocido TIDOP, de la Escuela Politécnica Superior de Ávila, lidera el desarrollo tecnológico de la nueva plataforma WebGIS.

La herramienta integrará "tecnología satelital, drones, gemelo digital y simulación" para guiar a técnicos y gestores en las decisiones de restauración, según explica Diego González-Aguilera, catedrático de la Universidad de Salamanca y director del grupo.

La plataforma ofrecerá información precisa y actualizada para determinar dónde actuar, qué tratamientos aplicar y cómo optimizar los recursos disponibles. Será de acceso libre para administraciones, técnicos y autoridades ambientales.

González-Aguilera subraya que el objetivo es "poner la ciencia y la tecnología al servicio del territorio" y dotar a los profesionales de herramientas inteligentes que permitan restaurar los ecosistemas de manera más eficiente.

El proyecto EFHERA se centra en la recuperación de zonas agroforestales dañadas, con especial atención a los procesos erosivos y a la calidad del suelo. Sus responsables sostienen que la digitalización y el uso de inteligencia artificial permitirán acortar plazos, reducir costes y aumentar la probabilidad de éxito ecológico en los trabajos de recuperación.

La iniciativa reúne a un consorcio internacional y multidisciplinar. Junto a la Universidad de Salamanca participan la Dirección General de Gestión Forestal del Gobierno de Aragón y la empresa pública SARGA, responsables de la dirección y coordinación del proyecto. También intervienen el Instituto Universitario de Investigación en Ingeniería de Aragón de la Universidad de Zaragoza, la Estación Experimental de Aula Dei (CSIC) y la Diputación de Ávila.

El equipo internacional incluye además a la Universidad de Évora, el Municipio de Albufeira, la Comunidad Intermunicipal del Algarve y el Instituto RAIZ, en Portugal. El consorcio se completa con la Universidad de Pau y de los Países del Adour, en Francia, y el Jülich Supercomputing Centre, en Alemania, encargado de aportar capacidad de cálculo avanzada.

TIDOP es un grupo de referencia en tecnologías geoespaciales, digitalización 3D, inteligencia artificial y modelización ambiental. Su experiencia en análisis de datos satelitales y desarrollo de plataformas digitales es clave para diseñar herramientas orientadas a la gestión sostenible de la recuperación postincendio en Europa.