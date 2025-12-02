Una madre se desploma en plena calle y queda inconsciente mientras paseaba con su bebé de seis meses

La Policía local de Ávila intervino en la tarde del pasado sábado 29 de noviembre para atender a una mujer de 23 años que se encontraba inconsciente tras caerse en plena calle mientras paseaba con su bebé de seis meses en el carrito.

Una llamada al 112 a las 20:49 horas alertaba del incidente, que tuvo lugar en la calle Nuestra Señora de Sonsoles de la capital abulense. Emergencias Sanitarias envió al lugar una ambulancia y un médico de atención primaria para atender a la mujer, que posteriormente fue trasladada al hospital de Ávila.

Por su parte, el bebé de seis meses permaneció en un centro bajo custodia, por indicación del fiscal de menores de guardia, ya que no tenía familia en la ciudad que pudiera hacerse cargo de él. Una vez la madre recuperó la consciencia y fue dada de alta, se le entregó el bebé.