Una preciosa Husky Siberiana Tangotara se lleva el premio de perro del año en Candeleda

La IV Exposición Canina de Candeleda ha sido todo un éxito. Familias enteras se acercaron junto a los peludos de la casa para disfrutar de un encuentro muy divertido.

La localidad abulense acogió este fin de semana la exposición que ha contado con gran afluencia de gente, los vecinos de Candeleda y El Raso quisieron participar.

Además, se hizo una mención especial al criador local Adolfo Vaquero, que es conocido por sus impresionantes Staffordshire Bullterriers.

El título de Best in Show (BIS), ha superado a los campeones del año pasado, y ha sido para la Husky Siberiana Tangotara Nothing Can Stop Me. Una preciosa hembra que está a punto de cumplir 3 años, y que ha sido elegida Perro del Año 2024 en Candeleda.

Su dueña, es la socia Leonor Soriano que no ha podido esconder su orgullo y felicidad con una gran sonrisa.

En segundo lugar, se destacó al Rough Collie CH The Man From Okinawa de Alice in Goughland, de Mónica Gutiérrez.

Este encuentro ha resalzado a los animales de cuatro patas que acompañan tanto en los hogares.