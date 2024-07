La feria taurina de Arévalo arranca este sábado, 6 de julio, con un excelente ambiente en la capital de La Moraña donde se celebrarán cinco especiales festejos y los tradicionales encierros.

Comenzarán este sábado con la corrida de toros de Talavante, Cayetano y Pablo Aguado en los Toros de La Plata. Continuarán el domingo, 7 de julio, con la corrida de rejones a cargo de Pablo Hermoso de Mendoza, Lea Vicens y el salmantino Sergio Pérez (Novillos de La Castilleja).

El lunes 8 de julio continuarán los festejos con el concurso de cortes sub-21 y habrá que esperar hasta el viernes 12 de julio para disfrutar de la primera eliminatoria del VII Campeonato de Cortes de Castilla y León.

El sábado 13 será la corrida concurso de ganaderías eminentemente castellano y leonesas. En esta estarán presentes los toros de Francisco Galache, Montalvo, Los Bayones, El Canario, Toros Orive y Hnos. Boyano para los diestros salmantinos. Álvaro de la Calle, Manuel Diosleguarde e Ismael Martín.

El diestro sevillano, Pablo Aguado, que el pasado año bordó el toreo en Íscar siendo triunfador de la feria, en una de las mejores faenas de la temporada, según reconoció en los micrófonos de Grana y Oro, es nuevo en esta plaza. Y al respecto nos envió el siguiente texto:

Pablo Aguado paseando las orejas en Íscar en 2023 Natalia Calvo

"Siempre es una ilusión debutar en una plaza de toros. Las primeras veces no se olvidan, y ésta, por ser un municipio con tanta tradición taurina no va a ser menos. Además, cuando visito por primera vez una ciudad, me gusta conocer sus calles e historia, por lo que no perderé la ocasión para disfrutar de su maravilloso y conocido casco histórico".

Bienvenido de nuevo a Pablo Aguado por estas tierras, y suerte para el sábado donde podremos degustar su eterno toreo clásico. Y suerte también para su próxima actuación en Pamplona el día 12 de julio anunciado por Morante. Además del reciente anuncio del doblete en el Puerto de Santa María. Pablo Aguado es un torero al que siempre se le espera.