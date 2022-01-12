Ávila 13-F ELECCIONES EN CASTILLA Y LEÓN
Lista completa de candidaturas por Ávila a las elecciones de Castilla y León
El domingo 13 de mayo los abulenses elegirán entre un total de diez partidos. Consulta las listas de las candidaturas en la provincia12 enero, 2022 10:27
El próximo 13 de febrero los castellanos y leoneses estamos llamados a las urnas. Entre las papeletas que encontremos en los colegios electorales habrá muchas opciones. Hoy, el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publica la lista completa de todos los candidatos por provincia y partido para las elecciones.
Estas son las listas completas de todos los partidos que se presentan a los comicios por la provincia de Ávila, por el orden en el que han aparecido publicadas en el Bocyl.
JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL DE ÁVILA
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
1. EUGENIO JESÚS GONZÁLEZ NAVARRETE
2. NURIA MARTÍN GARCÍA
3. ANTONIO CARLOS FERREIRA DE JESÚS
4. ROSA CAMPUZANO SALAS
5. LUIS MIGUEL GALÁN LÓPEZ
6. ANAÍS MARTÍN GARCÍA
7. PEDRO MURIEL ALONSO
Suplentes
1. VERÓNICA HERNÁNDEZ ENCINAR
2. FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ LÓPEZ
3. NOÉLIA REVIEJO DE DIEGO
2. FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ LÓPEZ
3. NOÉLIA REVIEJO DE DIEGO
PARTIDO POPULAR (PP)
1. JOSÉ FRANCISCO HERNÁNDEZ HERRERO
2. MARIA DE LOS ÁNGELES PRIETO SÁNCHEZ
3. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA NIETO
4. DAVID BELTRÁN MARTÍN
5. MARÍA VICTORIA MORENO SAUGAR
6. VIDAL GALICIA JARAMILLO
7. MARÍA HENAR GONZÁLEZ BLASCO
Suplentes
1. RUBÉN HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
2. MARÍA DEL PILAR GALÁN SÁNCHEZ
3. JESÚS DEL CAMPO ESPINOSA
2. MARÍA DEL PILAR GALÁN SÁNCHEZ
3. JESÚS DEL CAMPO ESPINOSA
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)
1. CELIA SIERRA MORENO
2. JOSE LUIS JAVIER PÉREZ MARTÍN
3. ZIORTZA GÁRATE CALVO
4. FRANCISCO LÓPEZ PÉREZ
5. DIEGO HERNÁNDEZ MARTÍN
6. MÁXIMO BLÁZQUEZ GARCÍA
7. MARÍA BELÉN SARABIA CASTELLÓ
Suplentes
1. CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ REBOLLO
2. CARLOS LÓPEZ GÓMEZ
3. JESÚS VÁZQUEZ VÁZQUEZ
2. CARLOS LÓPEZ GÓMEZ
3. JESÚS VÁZQUEZ VÁZQUEZ
PARTIDO INTEGRACION COMUNITARIA (PYC)
1. LEONCIO ESPINAL CLASE
2. MARCIAL SÁNCHEZ CRUZ
3. SAONY VERENICE ROBLES PEÑA
4. LIDIA MARÍA ROBLES GERMÁN
5. ROSA LAIDA ROBLES GERMÁN
6. GLENYS ALTAGRACIA ROBLES PEÑA
7. FRANCISCO JAVIER GIBAJA PRIETO
Suplentes
1. JOHAN MANUEL MARTÍNEZ HIDALGO
2. JOSELYN NATALIA DE LOS SANTOS CONTRERAS
3. JESÚS JIMÉNEZ JIMÉNEZ
POR ÁVILA (XAV)
1. PEDRO JOSÉ PASCUAL MUÑOZ
2. CRISTINA GARCÍA GARCÍA
3. FRANCISCO JAVIER CUERVA MARTÍN
4. MARÍA DE LA PALOMA GUEDÓN MUÑOZ
5. FRANCISCO HERNÁNDEZ DE LA CRUZ
6. MARÍA DE LA CONCEPCIÓN PUEYO CAPOTE
7. MODESTO MARTÍN MARTÍN
Suplentes
1. JUAN MANUEL BERGUÍO TORRUBIAS
2. PALOMA DEL NOGAL SÁNCHEZ
3. JOSÉ RAMÓN BUDIÑO SÁNCHEZ
UNIDAS PODEMOS CASTILLA Y LEÓN (PODEMOS-IU-AV)
1. VICTOR NIETO BLÁZQUEZ
2. MARÍA DEL MAR GONZÁLEZ ORTIZ
3. JESÚS MARÍA CORNEJO TORRES
4. AMALIA GARCÍA GONZÁLEZ
5. VICTOR ANDRÉS COELLO CÁMARA
6. MARÍA MILAGROS GONZÁLEZ GARCÍA
7. JORGE FELIPE GARCÍA FERNÁNDEZ
Suplentes
1. MICAELA CALLE CUSTODIO
2. MARÍA TERESA PASTORIZA GONZÁLEZ
3. JAVIER JARA GARCÍA
2. MARÍA DEL MAR GONZÁLEZ ORTIZ
3. JESÚS MARÍA CORNEJO TORRES
4. AMALIA GARCÍA GONZÁLEZ
5. VICTOR ANDRÉS COELLO CÁMARA
6. MARÍA MILAGROS GONZÁLEZ GARCÍA
7. JORGE FELIPE GARCÍA FERNÁNDEZ
Suplentes
1. MICAELA CALLE CUSTODIO
2. MARÍA TERESA PASTORIZA GONZÁLEZ
3. JAVIER JARA GARCÍA
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
1. EUGENIO MIGUEL HERNÁNDEZ ALCOJOR
2. MARÍA SORAYA BLÁZQUEZ DOMÍNGUEZ
3. JAVIER HERNÁNDEZ PEINADO
4. SILVIA LLAMAS AROSTEGUI
5. JOSE LUIS JIMÉNEZ GONZAGA
6. MARÍA DE LOS ÁNGELES GARCÍA SALCEDO
7. VICTOR MORUGIJ SINTSCHILLO
Suplentes
1. JUAN CARLOS MONTERO MUÑOZ
2. MARÍA DEL CARMEN FERNÁNDEZ GONZÁLEZ
3. FRANCISCO LÓPEZ GALLEGO
VOX (VOX)
1. JOSÉ ANTONIO PALOMO MARTÍN
2. NOELIA CARRETERO CARMONA
3. JORGE CASILLAS GUTIÉRREZ
4. LAURA GARCÍA GARCÍA
5. JOSÉ MANUEL LORENZO SERAPIO
6. JUANA ESTHER MÉNDEZ PERAL
7. ADOLFO MARÍA MEDINA HIDALGO
Suplentes
1. MARÍA SONSOLES MIRANDA COLINO
2. FÉLIX SANZ CANTALAPIEDRA
3. AMADOR GALLEGO LASO
FALANGE ESPAÑOLA DE LAS J.O.N.S. (FE de las JONS)
1. FRANCISCO MIGUEL LÓPEZ VÁZQUEZ
2. JOSE LUIS MORENO PARRONDO
3. JOSÉ MARÍA JIMÉNEZ HERNÁNDEZ
4. PILAR MAZÓN TOVAR
5. MARÍA OLIVIA OROZCO GAVIRIA
6. ANASTASIO RODRÍGUEZ MARTÍN
7. CONCEPCIÓN RICO GUZMÁN
Suplentes
1. JOSÉ ANTONIO MARÍN MAZÓN
2. JULIO SÁNCHEZ DE LAS MATAS SANZ
3. ALICIA MARÍA DEL PILAR NESTARE GAZOL
2. JOSE LUIS MORENO PARRONDO
3. JOSÉ MARÍA JIMÉNEZ HERNÁNDEZ
4. PILAR MAZÓN TOVAR
5. MARÍA OLIVIA OROZCO GAVIRIA
6. ANASTASIO RODRÍGUEZ MARTÍN
7. CONCEPCIÓN RICO GUZMÁN
Suplentes
1. JOSÉ ANTONIO MARÍN MAZÓN
2. JULIO SÁNCHEZ DE LAS MATAS SANZ
3. ALICIA MARÍA DEL PILAR NESTARE GAZOL
PARTIDO CASTELLANO-TIERRA COMUNERA-RECORTES CERO (PCAS-TC-RC)
1. MARINA EVA LLÓPIZ JIMÉNEZ
2. FRANCISCO JAVIER MAIZ GALÁN (Independiente)
3. FRANCISCO JAVIER GORDO RUFES
4. CARLOS LUENGO MARTÍN
5. MARÍA DEL PILAR MOGROVEJO GIL
6. JESÚS PABLO LÓPEZ AGUADO
7. MARÍA NAVEIRA NAVEIRA
Suplentes
1. JESÚS MARÍA DIEZ GONZALEZ
2. RICARDO SANTAMARÍA FERNÁNDEZ
3. MARÍA JESÚS CONTRERAS FERNÁNDEZ