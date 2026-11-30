El presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, durante la celebración de la victoria de los populares en las elecciones generales de este domingo, en el hotel Alameda Palace de Salamanca Susana Martín ICAL

Mañueco celebra la victoria de Feijóo: "España ha decidido echar a Sánchez, empieza un tiempo de esperanza"

El presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, celebró este jueves eufórico la victoria del PP en las elecciones generales.

"Castilla y León y España han votado cambio. España ha decidido echar a Sánchez y poner a Feijóo. El PP ha ganado las elecciones, empieza un nuevo tiempo de esperanza y de buena gestión", afirmó desde el hotel Alameda Palace de Salamanca.

El líder del PPCyL sacó pecho del triunfo de los populares en los comicios generales, en los que han logrado 132 representantes, frente a los 116 del PSOE y a los 52 de Vox.

Los populares suman 184 representantes, ocho más que los necesarios para la mayoría absoluta, con los de Santiago Abascal por lo que podrán conformar Gobierno.

El mejor porcentaje de España

Mañueco quiso subrayar el papel protagonista de la Comunidad, donde los populares han vuelto a ser primera fuerza, con 17 diputados y 27 senadores, en este resultado.

"Os pedí que fuéramos protagonistas de este cambio histórico, pedí que la marea azul recorriera toda Castilla y León e impulsara España, y lo hemos conseguido, desde aquí hemos respondido con firmeza", destacó.

Los números, según explicó, hablan por sí solos.

"El PP de Castilla y León ha conseguido el mejor porcentaje de voto de todas las comunidades autónomas. Salamanca ha quedado la tercera de toda España y hemos ganado en todas las provincias de Castilla y León. Hemos conseguido una victoria contundente, 17 diputados y 27 senadores, quién da más", ha señalado.

Una victoria "inapelable"

El dirigente popular no dudó en atribuir el triunfo al líder nacional.

"Esta es la victoria inapelable de Alberto Núñez Feijóo", sentenció. En sus palabras se acordó también de José María Aznar y de Mariano Rajoy: "para ellos nuestro recuerdo también, que nos han acompañado".

Mañueco valoró además el esfuerzo colectivo. "Ha habido una movilización sin precedentes, hemos subido en votos y en porcentajes. Todos hemos contribuido a la gran victoria de hoy", señaló.

Respaldo a la gestión

El también presidente de la Junta de Castilla y León interpretó el resultado como un apoyo claro a su Gobierno y a los regidores populares.

"Esto ha sido un respaldo a las políticas que desde el PP llevamos al Gobierno de CyL y es un respaldo a todos los alcaldes y alcaldesas de Salamanca y de toda la Comunidad", afirmó.

Mañueco cerró su intervención con un mensaje de agradecimiento y euforia. "Gracias a todos, felicidades, enhorabuena y victoria, victoria y victoria", zanjó.