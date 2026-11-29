DIRECTO | Solo tres mesas faltan de constituirse en Castilla y León en este inicio de las elecciones generales
Sigue la última hora de los comicios: incidencias, resultados y todo lo que ocurre en la Comunidad.
LAS CLAVES
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Tres mesas aún sin constituirse en Castilla y León
Media hora después de abrir los centros electorales, únicamente faltan tres mesas de constituirse en Castilla y León. Por el momento, según fuentes de la Delegación del Gobierno, no ha habido incidencias relevantes.
El 99,93% de las mesas ya están constituidas, 4.482 de un total de 4.485. Asimismo, según la página web habilitada para esta jornada electoral, no ha sido suspendida ninguna mesa.
En Valladolid, Ávila, Burgos, León, Segovia y Soria ya se han constituido el 100% de las mesas. Falta una en Palencia, Salamanca y Zamora.
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El 99,21% de las mesas electorales, constituidas
A las 09:00 horas han abierto las puertas de los centros electorales en Castilla y León para las elecciones generales del 29 de noviembre. Y lo han hecho con el 99,21 % de las mesas constituidas.
En cifras absolutas, ya están listas 4.450 de las 4.485 mesas disponibles para que los ciudadanos ejerzan su derecho a voto en esta jornada electoral.
Hasta las 20:00 horas, más de 2,1 millones de castellanos y leoneses podrán acudir a votar en una jornada electoral que ha sido tildada de "histórica" para muchos de los candidatos a la Presidencia del Gobierno de España.