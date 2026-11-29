Media hora después de abrir los centros electorales, únicamente faltan tres mesas de constituirse en Castilla y León. Por el momento, según fuentes de la Delegación del Gobierno, no ha habido incidencias relevantes.

El 99,93% de las mesas ya están constituidas, 4.482 de un total de 4.485. Asimismo, según la página web habilitada para esta jornada electoral, no ha sido suspendida ninguna mesa.

En Valladolid, Ávila, Burgos, León, Segovia y Soria ya se han constituido el 100% de las mesas. Falta una en Palencia, Salamanca y Zamora.