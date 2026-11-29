El presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, durante la celebración de la victoria de los populares en las elecciones generales de este domingo, en el hotel Alameda Palace de Salamanca Susana Martín ICAL

Castilla y León replica el resultado nacional del 29-N: el PP gana, el PSOE resiste y Vox repunta levemente

El Partido Popular vuelve a ganar las elecciones generales en Castilla y León. Con claridad y sin sobresaltos.

Este domingo, 29 de noviembre, la Comunidad ha replicado casi al milímetro el resultado nacional: el PP se impone de nuevo en uno de sus bastiones históricos, el PSOE resiste y Vox mejora lo justo para ganar terreno en escaños.

Con más del 87% escrutado, el PP baja de 18 a 17 escaños (más del 43%), el PSOE mantiene los 12 que obtuvo hace tres años y medio (33,1%) y Vox escala de uno a dos (16,7%). Respecto a 2023, el PP pierde un diputado pero consolida su ventaja en porcentaje, el PSOE no se mueve y Vox recupera el escaño que le faltaba.

El mensaje es nítido: Castilla y León sigue siendo territorio popular pero el socialismo no se desmorona y la derecha sale reforzada.

Una clara victoria del PP

En 2023 Castilla y León entregó 18 escaños al PP (con el 41,55 % y cerca de 594.000 votos), 12 al PSOE (32,34 %, unos 463.000 votos) y solo uno a Vox (13,78 %, aproximadamente 197.000 votos).

Tres años después, y con más del 87% de los votos escrutados, el PP se sitúa en 17 escaños y el 43,22% de los votos. El PSOE se mantiene en 12, con un porcentaje estable cerca del 33,11%. Vox, por su parte, escala hasta el 16,79 % y suma dos diputados.

Los porcentajes dejan claro que el PP ha consolidado e incluso mejorado ligeramente su ventaja, el PSOE no ha retrocedido de forma significativa y Vox ha recuperado parte del terreno perdido en 2023.

La clave está en la alta participación. Frente al 69,4 % de 2023, la Comunidad supera el 80%.

Esa movilización extra, similar a la registrada a nivel nacional, ha alimentado sobre todo a las listas más consolidadas. El Frente Amplio y otras formaciones menores quedan muy lejos de los umbrales relevantes, de modo que el reparto se concentra de nuevo entre PP, PSOE y Vox.

La radiografía provincial

El mapa de las nueve provincias confirma el predominio popular con matices locales. En Valladolid, el PP obtiene dos, el PSOE otros dos y Vox retiene el tercero, repitiendo el reparto de 2023. En Burgos y León, el resultado es 2-2 entre PP y PSOE.

En Palencia, Segovia, Zamora y Ávila el PP se queda con dos y el PSOE con uno. Soria se divide 1-1. El único cambio neto visible se produce en Salamanca: el PP baja de tres a dos y Vox entra con uno, mientras el PSOE mantiene el suyo.

Estos números dibujan un territorio donde el PP gana en prácticamente todas las capitales y comarcas rurales, el PSOE resiste con fuerza en las ciudades medianas y Vox encuentra su espacio en las provincias donde ya tenía base (Valladolid y ahora Salamanca).

La réplica nacional

A escala estatal, el PP logra 132 escaños y el 32,5%, el PSOE en 117 y cerca del 29%, y Vox 52 con el 16%. La suma de PP y Vox supera con claridad los 180 escaños, por encima de la mayoría absoluta de 176.

Castilla y León replica ese esquema casi al milímetro: el PP es primera fuerza con holgura, el PSOE se mantiene como segunda sin desplomarse y Vox crece lo suficiente para ser decisivo, aunque aquí su avance es más moderado que en otras comunidades.

En la comunidad la derecha (PP+Vox) suma 19 de los 31 escaños; en el conjunto de España la proporción es similar y suficiente para gobernar sin necesidad de terceros.

La diferencia más llamativa es la intensidad del voto popular en Castilla y León (más de 11 puntos por encima de la media nacional) y la menor fragmentación de la izquierda.

Mientras en otras zonas el Frente Amplio o las formaciones nacionalistas restan, aquí el PSOE concentra casi todo el espacio progresista y resiste mejor de lo que lo hace en el conjunto del Estado.

Un bastión sólido

El resultado provisional consolida a Castilla y León como uno de los bastiones más sólidos del PP y, a la vez, como un territorio donde el PSOE no ha perdido su anclaje.

Vox mejora, pero lejos de los seis escaños que alcanzó en noviembre de 2019; su crecimiento es real, aunque contenido.

La alta participación sugiere que tanto el electorado de centroderecha como el de centroizquierda se ha movilizado, lo que explica la estabilidad de los porcentajes y el limitado traspaso de escaños.

No obstante, la tendencia ya es clara: Castilla y León ha votado en la misma dirección que el resto de España. El PP gana, el PSOE resiste y Vox repunta lo justo para convertirse, una vez más, en el socio necesario de una mayoría de la derecha.

La noche electoral confirma que el mapa de 2023 se ha mantenido, con un ligero desplazamiento hacia la derecha que, a escala nacional, basta para cambiar el signo del Gobierno durante los próximos cuatro años.