Carlos Martínez, líder del PSOE de Castilla y León, ejerce su derecho de voto en Soria. Concha Ortega Ical

Carlos Martínez pide una alta movilización en las urnas para "defender los derechos colectivos de la Constitución"

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha acudido "con los nervios típicos" a votar este domingo, 29 de noviembre, en las elecciones generales en las que "nos jugamos absolutamente mucho".

El líder de los socialistas a nivel autonómico ha apelado a la participación y movilización de la ciudadanía para que "defienda sus intereses y los derechos colectivos recogidos en la Constitución".

De esta manera, ha considerado que la máxima participación posible propiciará que el resultado sea "lo suficientemente contundente" y "nadie lo pueda cuestionar".

Martínez ha destacado la necesidad de su partido de ser capaces de llevar esa movilización hasta el "máximo" después de una campaña electoral que ha sido "muy intensa".

Asimismo, ha mostrado su "confianza total" en las herramientas del Estado de derecho para garantizar el correcto escrutinio de los votos, aunque ha admitido las posibles discrepancias que pueden surgir en alguna mesa sobre la validez de un voto. "Los recuentos del Senado se hacen también más largos", ha precisado.

En este punto, ha reivindicado que los derechos colectivos puedan desplegarse, "ojalá, en todos los rincones del territorio y se puedan corregir las desigualdades".

"Ese es el ánimo con el que afrontamos esta campaña electoral y el que tendremos que adoptar durante todo el día de hoy", ha añadido durante su atención a los medios de comunicación en el colegio electoral.

Por último Martínez ha asegurado que, una vez cierren los colegios electorales, a las 20:00 horas, tocará "asumir y valorar los resultados" que se den en las urnas a raíz de la voluntad de la ciudadanía.

Martínez ha sido, junto a Carlos Pollán, de Vox, el primero de los líderes autonómicos en acudir a ejercer su derecho a voto. Lo ha hecho a las 11:00 horas en el CEIP Fuente del Rey de Soria, su ciudad natal y donde fue alcalde con mayoría absoluta durante varias legislaturas consecutivas hasta que dio el salto a la política autonómica.