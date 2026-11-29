La número uno del Partido Popular al Senado por la provincia de Ávila, Alicia García Rmestudios / ICAL

La alianza del PSOE con Frente Amplio no funciona en el Senado en Castilla y León: el resultado de 2023 queda inalterado

Castilla y León vuelve a ser uno de los grandes bastiones del Partido Popular en el Senado.

Los populares mantienen intacta su representación en la Cámara Alta y consiguen 27 de los 36 escaños en juego, con el 42,7% escrutado.

El PSOE, que ha concurrido a través de la candidatura conjunta Senado de Progreso con Frente Amplio, conserva sus nueve representantes.

La fotografía política que dejan las urnas en la Comunidad es, por tanto, idéntica a la de julio de 2023.

El PP consigue tres senadores en cada una de las nueve provincias y los socialistas se hacen con el cuarto. Ni Vox ni Frente Amplio logran colocar a ninguno de sus candidatos en la Cámara Alta.

El crecimiento electoral de Vox no se traduce, por tanto, en representación en el Senado por Castilla y León.

Tampoco la alianza de las izquierdas consigue alterar el reparto de poder entre populares y socialistas, puesto que los nueve escaños obtenidos por Senado de Progreso corresponden a candidatos del PSOE.

Entre los nombres propios de la noche electoral destaca el del alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, que compaginará sus responsabilidades municipales con su presencia en la Cámara Alta.

Le acompañarán los populares Mercedes Cantalapiedra y José Ángel Alonso, mientras que la socialista Sara Galván regresa al Senado.

En Ávila, el PP estará representado por Alicia García, Carlos García y Pilar Rodríguez Aparicio, mientras que el PSOE incorpora al alcalde de Candeleda y secretario provincial del partido, Carlos Montesino.

Por Burgos, los populares consiguen los escaños de Javier Lacalle, Sandra Moneo y Salvador de Forondo. La alcaldesa de Miranda de Ebro, Aitana Hernando, será la representante socialista.

En León, el PP contará con Silvia Franco, el exalcalde de la capital Antonio Silván y Asunción Mayo, mientras que Salvador Vidal representará al PSOE.

Por Palencia, los elegidos son los populares Roberto Martín Casado, Cristina Sandino y Jorge Domingo Martínez y la socialista Rosa Aldea.

Salamanca enviará a la Cámara Alta a Bienvenido de Arriba, Marta Labrador y Pedro Samuel Martín, por el PP, y a Carlos Fernández Chanca, por el PSOE.

Bienvenido de Arriba, Marta Labrador y Pedro Samuel Martín, senadores electos por Salamanca EE

En Segovia, los populares Juan José Sanz Vitorio, María Ángeles García Herrero y José María Bravo compartirán representación provincial con la socialista Lirio Martín.

Por Soria, los senadores del PP serán Benito Serrano, Yolanda de Gregorio y Javier Jiménez, mientras que el escaño socialista recaerá en la concejala de la capital Ana Alegre.

Finalmente, Zamora mantiene sus tres senadores populares, José María Barrios, Elvira Velasco y Óscar Ramajo, frente al socialista José Fernández.

Castilla y León consolida así el dominio del PP en la Cámara Alta, donde el partido consigue tres de cada cuatro senadores elegidos en la Comunidad.

El bipartidismo resiste sin fisuras en el Senado, pese a los cambios que deja esta jornada electoral en el Congreso de los Diputados.