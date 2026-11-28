Este domingo, 29 de noviembre, Castilla y León vuelve a las urnas en unas elecciones generales que llegan cargadas de historia y de expectativas.

Los electores de las nueve provincias decidirán quiénes ocuparán 31 escaños en el Congreso y 36 en el Senado, en un territorio que durante casi cinco décadas ha funcionado como uno de los bastiones más sólidos del centroderecha nacional.

Las elecciones de julio de 2023 dejaron un resultado muy claro en el Congreso −con 18 diputados para el PP, 12 para el PSOE y uno para Vox− pero en el Senado la ventaja popular fue aún más rotunda: 27 senadores frente a los nueve del PSOE.

Aquel doble triunfo reafirmó un patrón que se repite con fuerza desde finales de los años ochenta.

La UCD y el auge del PSOE

El 15 de junio de 1977, en las primeras elecciones democráticas, la Unión de Centro Democrático (UCD) del entonces presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, arrasó en las actuales provincias de Castilla y León, que aún tardaría seis años en conformarse como comunidad autónoma.

Con más de 709.000 votos (cerca del 52%) se hizo con 25 de los 35 diputados en juego. En el Senado, entonces también de elección directa por provincias, la UCD se impuso de forma igualmente holgada, quedándose con la mayoría de los escaños de la Comunidad.

El PSOE de Felipe González quedó segundo en el Congreso con unos 326.000 votos y ocho diputados, mientras Alianza Popular se conformó con dos. Aquella victoria permitió a Suárez formar gobierno.

Dos años más tarde, en marzo de 1979, el escenario se repitió con cifras muy similares: la UCD volvió a sumar 25 escaños en el Congreso con unos 682.000 votos y el PSOE mejoró ligeramente hasta los 10.

En el Senado la ventaja de la UCD se mantuvo intacta. Suárez y después Leopoldo Calvo-Sotelo ocuparon la Moncloa.

El gran cambio llegó el 28 de octubre de 1982. El PSOE de Felipe González se impuso con holgura en la Comunidad, logrando 18 de los 35 escaños del Congreso y alrededor de 645.500 votos (cerca del 43%).

La coalición Alianza Popular-Partido Demócrata Popular se situó segunda con 13 escaños y más de 526.000 votos. La UCD se desplomó a tres escaños y el CDS de Adolfo Suárez consiguió uno.

En el Senado el PSOE también dio un salto importante, aunque el sistema mayoritario por provincias ya empezaba a beneficiar a quien ganaba con claridad en cada circunscripción. González formó gobierno con mayoría absoluta nacional.

El expresidente del Gobierno José María Aznar y el entonces candidato del PP a las generales, Mariano Rajoy, en un acto político en León en la campaña de las elecciones generales de 2008 Peio García ICAL

En las elecciones generales de 1986, las primeras tras la conformación de la Comunidad y la aprobación del Estatuto de Autonomía en 1983, el PSOE volvió a ganar en Castilla y León en el Congreso, con 16 escaños y unos 573.000 votos, mientras AP-PDP-PL obtuvo 14 y el CDS cuatro. González renovó el mandato.

El dominio popular

A partir de 1989 el Partido Popular, con José María Aznar como figura emergente, se convirtió en la fuerza dominante en las generales en la Comunidad. En octubre de ese año el PP obtuvo 18 escaños de 33 en el Congreso con unos 597.000 votos (cerca del 41%), por delante del PSOE que sumó 14.

González continuó en el Gobierno, pero en la Comunidad el equilibrio se rompió en las generales de forma casi definitiva justo dos años después de la llegada de los populares al Gobierno de la Junta, el inicio de un dominio autonómico que dura hasta hoy.

En las elecciones generales de 1993 la ventaja popular se amplió de manera contundente: 20 escaños y más de 771.000 votos (cerca del 48%) frente a los 13 del PSOE y unos 598.000 sufragios.

Aznar aún no llegaba a la Moncloa, pero Castilla y León −donde el entonces líder popular había sido presidente de la Junta entre 1987 y 1989− ya se había convertido en uno de sus graneros más fiables, tanto en el Congreso como en el Senado, con mayorías holgadas de 3-1 en la mayoría de las provincias.

La victoria de 1996 resultó contundente. El PP de Aznar cosechó 22 de los 33 escaños del Congreso con casi 879.000 votos (más del 52%), mientras el PSOE se quedaba en 11. Aznar formó gobierno. En el Senado la ventaja fue aún más aplastante.

El entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, saluda a los asistentes a un acto en Valladolid, en mayo de 2003 Eduardo Margareto ICAL

En el año 2000 la situación se repitió exactamente en el Congreso: 22 escaños para el PP y 11 para el PSOE, con los populares superando el 55% de los votos. Aznar logró mayoría absoluta.

En 2004, a pesar de la llegada del socialista José Luis Rodríguez Zapatero a la Moncloa, el PP mantuvo la primera posición en Castilla y León con 19 escaños y más de 846.000 votos (alrededor del 50%), y el PSOE subió a 14. En el Senado la mayoría popular se mantuvo.

En 2008 el PP volvió a imponerse con 18 escaños y cerca del 50%, mientras el PSOE obtenía 14. Zapatero continuó gobernando.

La crisis y la fragmentación

En 2011 el popular Mariano Rajoy capitalizó el descontento tras el estallido de la crisis económica. El PP logró 21 de los 32 escaños del Congreso en la Comunidad con más de 843.000 votos (por encima del 55%) y el PSOE cayó a 11. Rajoy formó Gobierno. En el Senado la ventaja popular volvió a ser muy amplia.

Las elecciones de diciembre de 2015 y junio de 2016 marcaron la irrupción de Podemos y Ciudadanos. En 2015 el PP ganó el Congreso con 17 escaños y unos 590.000 votos (alrededor del 39%), el PSOE se quedó en nueve, Podemos en tres y Ciudadanos en tres.

En la repetición electoral de 2016 el PP mejoró a 18 escaños y más de 643.000 votos (cerca del 44%), el PSOE mantuvo nueve, Unidos Podemos tres y Ciudadanos uno. Rajoy gobernó en minoría. En ambas citas el Senado volvió a inclinarse con claridad hacia el PP, que se llevó la mayoría de los 36 escaños de elección directa.

El expresidente del Gobierno José María Aznar, el entonces candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Mariano Rajoy, y el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, en un acto electoral celebrado en León en la campaña de las elecciones generales de 2008 Peio García ICAL

Abril de 2019 trajo la única victoria socialista en el Congreso desde 1986. El PSOE de Pedro Sánchez se impuso con 12 escaños y unos 453.000 votos (casi el 30%), el PP cayó a 10 con unos 396.000 (26%), Ciudadanos obtuvo ocho y Vox uno, mientras Unidas Podemos desaparecía del mapa de la Comunidad.

En el Senado, sin embargo, el resultado fue más equilibrado: el PSOE se llevó 17 escaños y el PP 19.

En la repetición electoral de noviembre de 2019, en cambio, el PP recuperó la primera posición en el Congreso con 13 escaños y cerca de 437.000 votos (alrededor del 32%), el PSOE se mantuvo en 12 y Vox subió a seis.

Sánchez continuó en la Moncloa −en la que llevaba desde el triunfo de la moción de censura de junio de 2018− tras alcanzar un pacto de Gobierno con Unidas Podemos.

En el Senado la recuperación popular en Castilla y León fue clara: 24 escaños frente a los 12 del PSOE.

En los últimos comicios generales del 23 de julio de 2023 el PP, liderado por Alberto Núñez Feijóo, volvió a ganar con claridad en la Comunidad: 18 escaños y casi 595.000 votos (41,5%) en el Congreso, 12 para el PSOE y uno para Vox.

En el Senado la victoria fue aún más contundente: 27 senadores para el PP y solo 9 para el PSOE. Feijóo no logró la investidura a pesar de ser la fuerza más votada y Sánchez renovó el Gobierno de coalición progresista, en esta ocasión con Sumar y con el apoyo en la investidura de partidos nacionalistas e independentistas.

Una cita electoral histórica

Desde 1977 el Partido Popular y sus antecesores han ganado las generales en Castilla y León en 11 ocasiones en el Congreso, el PSOE en tres y la UCD en las dos primeras.

En el Senado el dominio popular ha sido todavía más consistente en las últimas tres décadas, gracias a un sistema electoral que premia con claridad a quien gana en cada provincia.

La Comunidad ha sido, durante décadas, uno de los bastiones más sólidos del centroderecha nacional. Este domingo 29 de noviembre, con 31 diputados y 36 senadores en disputa, los electores castellanos y leoneses volverán a decidir si se mantiene o se altera ese equilibrio histórico.

Los resultados de 2023 −18 escaños del PP, 12 del PSOE y uno de Vox en el Congreso, y 27-9 en el Senado− sirven de punto de partida, pero la movilización de cada formación determinará si el patrón de las últimas cuatro décadas se reafirma o comienza a modificarse.