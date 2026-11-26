El consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, comparece en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Miriam Chacón / ICAL.

La Junta alerta de que la reducción de ratios en las escuelas infantiles del Gobierno puede restar plazas

La Junta de Castilla y León ha mostrado su preocupación por las consecuencias que puede tener la nueva normativa estatal que reduce las ratios de alumnos por educador en las escuelas infantiles de 0 a 3 años.

El portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo, ha advertido de que la medida puede provocar una reducción del número de plazas disponibles y generar dificultades en algunos centros, especialmente en aquellos que tienen más problemas para adaptarse a las nuevas exigencias.

Carriedo ha criticado que el Gobierno haya aprobado esta modificación sin consultar previamente a las comunidades autónomas, los ayuntamientos y las entidades que gestionan estos centros.

A su juicio, habría sido necesario escuchar a las administraciones que conocen de primera mano el funcionamiento de las escuelas infantiles antes de sacar adelante una normativa que afecta directamente a sus competencias.

“Hubiera sido razonable que se hubiera consultado con las comunidades autónomas y con las entidades que participan en esta materia, aunque solo fuera por escuchar las opiniones de quienes gestionan el día a día de estas competencias”, ha señalado el portavoz de la Junta.

Otra de las principales objeciones del Ejecutivo autonómico tiene que ver con la financiación.

La Junta considera que el Gobierno central debe acompañar las nuevas obligaciones de una memoria económica que concrete cuánto costará su aplicación y quién asumirá esos gastos.

“Nos gustaría que hubiera una memoria financiera y económica de lo que suponen estas medidas y, lógicamente, que aquella administración que las impulsa contribuya a la financiación y a la garantía de sus costes”, ha reclamado Carriedo.

El portavoz ha recordado que Castilla y León ya ha implantado la gratuidad de la educación infantil de 0 a 3 años y ha defendido que cualquier cambio que implique nuevos gastos debe contar con financiación suficiente por parte de la Administración que lo promueve.

La Junta destinó cerca de 60,5 millones de euros a garantizar esta gratuidad durante el curso 2026-2027, con ayudas para 440 centros de la Comunidad.

Riesgo de perder plazas

La principal preocupación de la Junta está en el efecto que la reducción de las ratios puede tener sobre la oferta de plazas.

La nueva normativa establece un máximo de cuatro niños por educador en las aulas de 0 a 1 años, seis en las de 1 a 2 años y ocho en las de 2 a 3 años. Estos límites sustituyen a los anteriores, que permitían grupos más numerosos.

Carriedo considera que este cambio puede obligar a reorganizar las aulas y reducir el número de niños que pueden escolarizarse en algunos centros. Una situación que, según ha advertido, podría afectar tanto a las familias que buscan plaza como a la viabilidad de determinadas escuelas infantiles.

“Es indudable que se va a producir un problema al reducir las ratios de plazas”, ha afirmado.

El portavoz también ha expresado sus dudas sobre cómo se resolverá la posible falta de puestos escolares en los próximos cursos y si el Gobierno ha previsto alguna solución para anticiparse a esta situación.

La Junta teme especialmente las dificultades que puedan encontrar algunos centros concertados y aquellos que cuentan con menos margen para reorganizar sus instalaciones y sus recursos.

“Nosotros queremos que estos centros funcionen y sería bueno que el Gobierno nos pueda asegurar la financiación de estas medidas”, ha indicado.

La gratuidad

Pese a las críticas, el Ejecutivo autonómico asegura que su objetivo es mantener la gratuidad del primer ciclo de Infantil sin que ello suponga una pérdida de calidad o de oportunidades para las familias.

“Nuestra prioridad es garantizar la gratuidad de la educación de 0 a 3 años, pero con calidad”, ha defendido Carriedo, quien ha reconocido que la decisión del Gobierno central ha generado un problema que ahora tendrá que abordar la Administración autonómica.

El portavoz ha insistido en que la Junta habría realizado aportaciones a la normativa si hubiera tenido la oportunidad de participar en su elaboración.

“Desgraciadamente, hubiéramos hecho alguna aportación si se nos hubiera consultado”, ha lamentado.

La implantación de las nuevas ratios será progresiva y comenzará en el curso 2027-2028, con su extensión gradual a los siguientes niveles hasta alcanzar su aplicación completa en 2029-2030.

Mientras tanto, la Junta tendrá que estudiar cómo adaptar la red de escuelas infantiles de Castilla y León para cumplir las nuevas condiciones y evitar que la reducción de alumnos por aula termine limitando el acceso de las familias a este servicio.

“Veremos a ver cómo intentamos resolver este problema que se ha generado”, ha concluido Carriedo.