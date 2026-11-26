Las condiciones serán, en principio, similares a las de años anteriores. El ESPAÑOL

Castilla y León prepara una nueva convocatoria de ayudas al alquiler antes de que termine el año con "requisitos similares"

Las ayudas al alquiler volverán a Castilla y León. La Junta trabaja ya en la preparación de una nueva convocatoria, que espera publicar antes de que termine 2026.

La intención es mantener unas subvenciones similares a las de ejercicios anteriores y adelantar los plazos para facilitar su resolución.

Así lo confirmó este jueves el portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. “Se van a mantener”, resumió al ser preguntado por el futuro de estas ayudas.

Carriedo aseguró que el objetivo es que puedan beneficiarse de ellas todas las personas que cumplan los requisitos.

Además, explicó que el Ejecutivo autonómico quiere anticipar la convocatoria para que las subvenciones correspondientes a 2027 puedan resolverse en el menor tiempo posible.

“Nos gustaría este año 2026 tener la convocatoria ya hecha”, señaló. De esta forma, los posibles beneficiarios podrán conocer las condiciones y empezar a preparar la documentación con antelación.

La Junta pretende evitar así que la publicación de las bases y la resolución de las ayudas se retrasen hasta bien entrado el próximo año.

El portavoz también quiso dejar claro que los solicitantes tendrán tiempo suficiente para presentar sus documentos.

En este sentido, recordó que lo habitual es conceder al menos un mes de plazo desde la publicación de la convocatoria. “No se trata de que en el momento en que se informe de la convocatoria finalice el plazo”, explicó.

Las condiciones

Aunque la intención es mantener el modelo de años anteriores, Carriedo no concretó si la nueva convocatoria incluirá cambios en sus bases.

La pregunta se produce en un momento marcado por el acuerdo de gobierno entre el PP y Vox y por el debate sobre la posible incorporación de criterios como el arraigo o la prioridad nacional.

El consejero explicó que la Junta debe revisar las condiciones de cada convocatoria para comprobar si pueden mejorarse.

Para ello, aseguró, se tienen en cuenta las experiencias de ejercicios anteriores y las posibles modificaciones que permitan mejorar el funcionamiento de las subvenciones.

Sin embargo, también reconoció que el acuerdo de gobierno con Vox es un elemento que el Ejecutivo autonómico debe tener en cuenta. “Tenemos un acuerdo de gobierno que hemos hecho público y nuestra idea es cumplirlo”, afirmó.

Por el momento, la Junta no ha cerrado de forma definitiva las bases de la nueva convocatoria. El proceso sigue abierto y el Gobierno autonómico prevé informar de las decisiones que adopte una vez concluya el análisis.