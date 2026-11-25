El presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, clausura un acto electoral junto al presidente provincial, Carlos García, y los candidatos al Senado y al Congreso, Alicia García y Héctor Palencia. Rmstudios / Ical

Mañueco señala al Gobierno de Sánchez como el que "más daño ha hecho" a las mujeres: "Con Feijóo será una protección real"

El presidente del Partido Popular de Castilla y León (PPCyL), Alfonso Fernández Mañueco, ha acusado este miércoles al Gobierno de Pedro de Sánchez de haber sido el que "más daño ha hecho a las mujeres españolas" con sus políticas de igualdad. "Mueven banderas y agitan pancartas mientras están indefensas las víctimas y amparan la denigración de la mujer", ha sostenido.

Así lo ha trasladado durante la clausura de un acto de campaña del PP de Ávila, en el que han participado también el presidente provincial, Carlos García, la candidata al Senado Alicia García y el candidato al Congreso de los Diputados Héctor Palencia.

Para Mañueco, las consecuencias de la "mala gestión" del Ejecutivo de Sánchez las está "pagando muy caro" una sociedad que este 25 de noviembre celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

"Las pulseras antimaltrato que no funcionaban, la Ley del Solo Sí es Sí, que benefició a cientos de miles de agresores sexuales y la prostitución pagada con dinero público", ha criticado durante su intervención.

En este contexto, ha insistido en la idea de que el Gobierno de Sánchez ha sido "el peor en tratar a las mujeres españolas" y ha reivindicado la "tolerancia cero" con la violencia machista.

Precisamente, ha incidido en que el PP firmó el pacto de Estado contra la violencia de género y ha asegurado que lo defienden "allí donde gobernamos".

"El Gobierno de Feijóo aplicará políticas eficaces para la defensa y la protección de las mujeres. Y será una protección real, las pulseras funcionarán, no serán como las de Ana Redondo", ha ironizado.

"No hay que confiarse"

En esta recta final de campaña electoral, antes de acudir a las urnas el domingo 29 de noviembre, Mañueco ha pedido a afiliados, militantes y simpatizantes del PP que no se confíen porque "no hay nada ganado".

"No hemos llegado a nuestra meta. Hay que seguir trabajando sin bajar el ritmo. Hay que seguir insistiendo, consiguiendo todos los votos en todos los rincones hasta el domingo", ha sostenido.

En este punto, ha incidido en el objetivo de lograr el "cambio en nuestro país" y, por ello, ha considerado que "no necesitamos que se disperse el voto", en alusión a evitar que los más dudosos se decanten por Vox.

"Tenemos que conseguir el cambio y eso se consigue votando a Alberto Núñez Feijóo y al PP", ha zanjado.

Volviendo a la "mala gestión" de Sánchez, Mañueco ha situado sus consecuencias en el "miedo" a coger el tren por los accidentes, la vivienda "inalcanzable" para los jóvenes y "accesible" para los okupas, la "falta de médicos, con huelgas que soportan los pacientes por el sectarismo de la ministra" y el "desprecio a nuestros agricultores y ganaderos".

Precisamente, ha puesto el foco en el "agravio" hacia Ávila, con las "olvidadas" autovía A-40 y la conexión con la A-6, el Palacio de los Águila inacabado, las mejoras ferroviarias y el incremento de frecuencias sin efectuar y abonando todavía el peaje a Madrid.

"El tiempo de Sánchez se ha acabado. España necesita abrir una nueva etapa de buena gestión, de eficacia y de compromiso con los abulenses, y esa etapa llegará con Feijóo", ha sentenciado.