Solo tiene 22 años, pero un currículum que algunos son incapaces de tener en dos vidas.

A esta edad, David Tejedor Rodríguez ya ha conseguido abrirse camino en terrenos que habitualmente parecen solo reservados a profesionales con una larga trayectoria.

Nacido en Zamora, estudiante de Derecho y apasionado de las nuevas tecnologías, ha pasado por las aulas universitarias como formador, ha impartido cursos de inteligencia artificial a profesionales de distintos sectores.

Seguimos. También ha trabajado en el sector bancario y realiza sus prácticas en el Congreso de los Diputados, en el área de Asesoría Parlamentaria.

Ahora, su nombre también está ligado a la estrategia digital del Partido Popular de cara a estas elecciones del domingo 29 de noviembre.

Su último proyecto es una página web que permite a cualquier ciudadano calcular cómo ha cambiado su economía doméstica desde 2018, coincidiendo con la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno.

La herramienta, impulsada en el entorno del PP de Zamora, traslada al bolsillo de cada usuario el mensaje político de la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo.

“En lugar de ofrecer una cifra general sobre el encarecimiento de la vida, permite introducir datos personales para obtener una estimación adaptada a las circunstancias de cada uno”, explica a EL ESPAÑOL Castilla y León.

El funcionamiento es sencillo, ya que el usuario puede introducir su salario, cuánto paga de alquiler o de hipoteca y, si quiere profundizar en el cálculo, añadir información sobre su consumo de combustible y otros gastos habituales.

A partir de esos datos, la web ofrece una estimación del impacto de la evolución de los precios y de los gastos durante los últimos años.

También incorpora una segunda parte, que es la posibilidad de consultar cuánto podría ahorrar el ciudadano con las medidas incluidas en el denominado Programa de Reconstrucción Nacional del PP.

La idea, explica Tejedor, surgió durante una barbacoa familiar, como suelen saltar las grandes ideas.

Allí vio a un primo suyo utilizando Duolingo, la conocida aplicación para aprender idiomas, y encontró una forma de trasladar ese concepto al terreno político.

“Me di cuenta de que aprender inglés podía ser divertido y entretenido, que no tenía por qué ser una clase aburrida. Pensé que podíamos hacer lo mismo con el mensaje político: llevar las medidas a tu caso concreto, con tus circunstancias”.

Esa es precisamente la filosofía que hay detrás del proyecto: "la gamificación". Es decir, utilizar dinámicas propias de los videojuegos y las aplicaciones interactivas para presentar información de una manera más atractiva y accesible.

En este caso, el objetivo es que el ciudadano no se limite a leer un programa electoral o una sucesión de estadísticas, sino que pueda introducir sus propios datos y comprobar qué resultado arrojan.

David Tejedor Rodríguez posa en un congreso. Cedida

“Ese es el valor añadido de la personalización. No estamos haciendo algo generalista, sino algo adaptado a cada usuario”.

Tejedor insiste en que los cálculos no parten de cifras inventadas. Según explica, la herramienta utiliza información pública procedente de fuentes como el Instituto Nacional de Estadística o el portal de precios de vivienda de Idealista.

La metodología y las referencias pueden consultarse en el apartado específico de la propia página web.

“Todos los datos que ponemos son públicos. No engañamos a nadie. Está todo documentado y se puede consultar en la web”.

Herramientas políticas

La calculadora económica no es su primera incursión en este terreno. David ya había desarrollado otros proyectos con una filosofía similar.

Uno de ellos es 'Expediente PSOE', y va con un poco más de mala leche.

Ya que se trata de un videojuego que plantea una investigación sobre distintos casos de corrupción vinculados al partido socialista y que, según explica su creador, incorpora referencias documentales para que el usuario pueda consultar las fuentes utilizadas.

“El PSOE es tan corrupto que hasta nos ha dado para hacer un videojuego”, comenta durante la entrevista, al explicar el concepto con el que concibió el proyecto.

También ha desarrollado otra herramienta que permite introducir el salario personal y comparar su evolución con la subida de los precios y de los salarios medios.

El resultado ofrece una aproximación a la pérdida de poder adquisitivo entre 2018 y la actualidad. Esta última aplicación, sin embargo, todavía no está publicada.

La subida de los alimentos, el precio de la vivienda, el coste de llenar el depósito o la evolución de los salarios son cuestiones que afectan de forma diferente a cada hogar.

Por eso, Tejedor considera que la personalización permite que cada persona pueda comprobar cómo han evolucionado sus propios gastos.

“Todo el mundo sabe que los precios de los alimentos han subido, que la vivienda está imposible y que los sueldos no han subido. Así la gente puede ver lo que le ha costado en sus propias circunstancias”.

El proyecto refleja una tendencia cada vez más presente en las campañas electorales: la utilización de herramientas digitales para hacer más interactivos los mensajes y acercarlos a la vida cotidiana de los votantes.

De Zamora a Madrid

Comenzó sus estudios de Derecho en Valladolid, aunque posteriormente se trasladó a Madrid, donde continúa su formación.

Ahora mismo se encuentra realizando prácticas en el Congreso de los Diputados, en el departamento de Asesoría Parlamentaria.

En enero de 2025 decidió centrar buena parte de su actividad en la inteligencia artificial, convencido de que estaba ante una transformación que iba mucho más allá de la aparición de una nueva herramienta informática.

Su perfil profesional se ha ido orientando hacia la intersección entre el Derecho y la tecnología, especialmente en cuestiones relacionadas con la regulación, la gobernanza y el cumplimiento normativo de los sistemas de inteligencia artificial.

Entre sus responsabilidades destaca la presidencia de la Comisión de Inteligencia Artificial en Educación de OdiseIA, el Observatorio del Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial.

También ha ejercido como profesor colaborador en el Máster en Derecho Digital e Inteligencia Artificial del IL3-Universitat de Barcelona.

A ello suma formación impartida a profesionales de diferentes sectores, entre ellos agentes de la Policía Municipal de Valladolid, a quienes ha acercado las posibilidades de la inteligencia artificial y sus aplicaciones en materia de seguridad.

En el ámbito jurídico y empresarial, figura igualmente como fundador y director de Reclama.Legal y Mala Praxis Médica Legal, dos iniciativas relacionadas con el asesoramiento y la defensa de derechos.

También es miembro fundador y responsable de Protección de Datos de la Red Española de Protección Antifraude.

Antes de dar el salto a Madrid y al Congreso, tuvo tiempo de pasar por el sector financiero. Con 21 años comenzó a trabajar en Banco Sabadell, donde permaneció aproximadamente un año, hasta junio, según relata.

Una trayectoria poco habitual para alguien que todavía está terminando sus estudios universitarios y que explica, en parte, su interés por aplicar la tecnología a problemas concretos.

Su incorporación

David cuenta que forma parte de la organización desde los 16 años y que ha crecido políticamente dentro de sus filas. Esa relación ha terminado confluyendo con su especialización tecnológica.

De hecho, su trabajo no se limita a la calculadora económica. Según explica, ha participado en el área digital de la campaña popular, colaborando en la creación de contenidos y en la incorporación de nuevas herramientas a la comunicación política.

“Quienes hemos crecido en redes sociales, quienes hemos crecido con un móvil de la mano y con un ordenador, podemos aportar nuestra experiencia. Ellos nos aportan la suya”.

El PP de Zamora también ha incorporado formalmente a Tejedor a su estructura de campaña en el área digital, según la composición de su comité electoral publicada por la formación.

Aunque la herramienta está vinculada a la estrategia política del PP y a la campaña de Feijóo, el propio David reconoce que todavía no ha tenido ocasión de presentársela personalmente al presidente nacional de la formación.

“De momento no he tenido el placer de mostrárselo personalmente, porque anda de lleno en la campaña, pero espero que sí que le haya llegado por algún medio”, explica.