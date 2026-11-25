El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, presenta el dispositivo de logística electoral en Castilla y León Miriam Chacón / ICAL .

Castilla y León se prepara para el 29-N: más de 71.000 votos por correo y estrena el DNI digital en las mesas electorales

Castilla y León ultima los preparativos para las elecciones de este domingo, 29 de noviembre, con un dispositivo de seguridad de más de 9.700 agentes y un amplio despliegue de medios materiales y personales.

La principal novedad de esta convocatoria será la posibilidad de identificarse para votar a través del DNI digital en el teléfono móvil, mediante la aplicación MiDNI, que contará con un sistema de lectura del código QR en cada mesa electoral.

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, ha presentado este miércoles los detalles del operativo logístico y de seguridad que acompañará a la jornada electoral.

En total, la comunidad contará con 2.106.438 electores, de los que 187.461 residen en el extranjero, y se elegirán 31 diputados repartidos entre las nueve circunscripciones provinciales, además de cuatro senadores por provincia, hasta completar los 36 representantes de Castilla y León en la Cámara Alta.

Valladolid será la provincia que más representantes elija para el Congreso, con cinco diputados, seguida de Burgos, León y Salamanca, con cuatro cada una. Ávila, Palencia, Segovia y Zamora contarán con tres escaños, mientras que Soria elegirá dos.

En cuanto a las candidaturas, Valladolid también encabeza la lista de provincias con más opciones electorales, con 13 candidaturas proclamadas para el Congreso.

Le siguen León, con 12; Palencia y Soria, con 11; Ávila y Segovia, con diez, y Burgos, Salamanca y Zamora, con nueve. Para el Senado, Valladolid contará con diez candidaturas.

El DNI digital

Una de las principales novedades de estos comicios será la incorporación de un kit de lectura en cada mesa electoral para facilitar la identificación de los votantes que quieran utilizar la aplicación MiDNI.

El procedimiento permitirá mostrar en el teléfono móvil el código QR generado por la aplicación, que será comprobado por los miembros de la mesa mediante el dispositivo habilitado.

Sen ha explicado que esta alternativa se incorpora para facilitar el ejercicio del derecho al voto, aunque ha advertido de la importancia de contar con otras opciones ante posibles problemas técnicos.

“Es un lector de un QR, que es el que genera la propia aplicación de MiDNI”, ha detallado.

El delegado ha recordado que los electores podrán identificarse mediante tres documentos: el DNI físico, el DNI digital, el permiso de conducir físico o el pasaporte con fotografía.

En el caso de quienes opten por la aplicación móvil, recomienda llevar también el documento físico por si surge algún problema de conexión.

Y es que para generar el código QR de MiDNI es necesario disponer de conexión a internet.

Una circunstancia especialmente relevante en una comunidad con numerosos municipios y pequeños núcleos de población, donde la cobertura puede no ser siempre la adecuada.

“Si no pudiera generar el código QR, tendría que identificarse a través de uno de los otros procedimientos”, ha explicado.

4.485 mesas

El dispositivo electoral movilizará también una importante cantidad de recursos. Castilla y León contará con 2.906 locales electorales repartidos entre sus 2.248 municipios, en los que se instalarán 4.485 mesas.

Para garantizar el desarrollo de las votaciones se han impreso casi 23 millones de papeletas.

De ellas, más de 20,5 millones corresponden a las candidaturas al Congreso de los Diputados y otros 2,35 millones al Senado.

Además, estarán disponibles 25.437 miembros de mesa y 4.376 representantes de la Administración, que se encargarán, entre otras funciones, de transmitir los datos de participación y los resultados del escrutinio.

Los avances de participación se darán a conocer a las 14.00 y a las 18.00 horas.

Según ha señalado Sen, durante la última semana se han realizado dos simulacros para comprobar el correcto funcionamiento de los dispositivos y los servidores encargados de transmitir la información.

En materia de accesibilidad, 101 personas han solicitado kits de votación accesible al Ministerio del Interior para facilitar el ejercicio del derecho al voto a los electores con discapacidad visual.

Más de 9.700 efectivos

El despliegue policial será otro de los elementos destacados de la jornada. Más de 9.700 agentes participarán en el dispositivo de seguridad, con cerca de 2.400 efectivos de la Policía Nacional y algo más de 6.500 de la Guardia Civil. A ellos se sumarán alrededor de 900 policías locales.

Sen ha precisado que las cifras todavía son aproximadas, ya que continúan celebrándose reuniones de coordinación en las distintas subdelegaciones del Gobierno. No obstante, ha asegurado que los números están muy próximos a los definitivos.

“Son ya cifras muy cercanas a las que veremos este 29 de noviembre”, ha indicado.

El delegado ha defendido la importancia de este operativo para garantizar que los ciudadanos puedan acudir a las urnas con normalidad y seguridad.

“El esfuerzo de todos ellos es necesario para minimizar las incidencias y solucionar a la mayor brevedad posible aquellas que puedan surgir el 29”, ha afirmado.

El voto por correo

Otro de los datos destacados de la convocatoria es el volumen de voto por correo. Hasta el momento se han registrado 71.076 solicitudes en Castilla y León, de las que 50.010 se han realizado de forma presencial.

El plazo para solicitar esta modalidad finalizó el pasado 19 de noviembre, aunque la Junta Electoral Central ha ampliado el periodo de entrega de los votos hasta este jueves, 26 de noviembre.

La jornada electoral estará también condicionada por la previsión meteorológica.

Sen ha reconocido que existen avisos de nevadas en distintos puntos de la comunidad y ha señalado que se espera que las condiciones permitan a los ciudadanos ejercer su derecho al voto con normalidad.

En los municipios donde existan dificultades de movilidad, las subdelegaciones del Gobierno pueden organizar, en colaboración con los ayuntamientos, servicios de transporte para facilitar el desplazamiento de los electores desde las pedanías y otros núcleos de población.

El delegado ha concluido agradeciendo la labor de los empleados públicos, los miembros de las mesas electorales, los representantes de la Administración y los cuerpos y fuerzas de seguridad que participarán en el operativo.

Un dispositivo que busca que los más de dos millones de electores de Castilla y León puedan acudir a las urnas este domingo sin incidencias.