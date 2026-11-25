Jorge Buxadé (Barcelona, 1975), eurodiputado y jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, es una de las voces más reconocibles y contundentes del partido.

El pasado fin de semana, el eurodiputado protagonizó actos en Palencia y Ávila, dentro del esfuerzo de la formación por reforzar su presencia en la Comunidad de cara a las elecciones generales de este domingo, en las que Vox aspira a obtener representación en todas las provincias castellanas y leonesas.

Buxadé atiende a EL ESPAÑOL de Castilla y León para abordar las prioridades de la formación y responde a las apelaciones al "voto útil" formuladas en los últimos días por dirigentes del PP, advirtiendo de los riesgos que, a su juicio, entraña concentrar el voto en algunas circunscripciones.

Pregunta.- Vox ha concedido una especial importancia a Castilla y León en precampaña y campaña. ¿Qué mensaje prioritario se lleva de la Comunidad a pocos días del 29-N?

Respuesta.- El objetivo fundamental de Vox en esta campaña es que Castilla y León esté verdaderamente representada en el Congreso de los Diputados. Lo que se ve es que hay poco peso político de Castilla y León en la vida política española y nuestro deseo es que haya, al menos, un diputado de Vox en cada una de las provincias de la Comunidad.

"Nuestro deseo es que haya, al menos, un diputado de Vox en cada provincia de Castilla y León"

Hay provincias donde nos estamos jugando el último escaño con la izquierda, como Palencia o Burgos, y, por tanto, hay que explicar a los votantes de Castilla y León que existe una alternativa política que pasa por la reindustrialización y por la defensa del campo.

P.- ¿Cree que el modelo de coalición entre PP y Vox que funciona en la Junta de Castilla y León podría ser exportable a nivel nacional tras los comicios de este domingo?

R.- Creo que ahora en lo que hay que pensar es en el 29 de noviembre, en ese voto masivo, en estar muy alerta a todas las trampas de Sánchez, no solo con la Ley de Nietos sino ocultando los datos del voto por correo, los datos de los consulados, de la encuesta del CIS, toda una serie de trampas.

Sabemos que Sánchez no es trigo limpio y ahora nos tenemos que centrar en ese voto masivo y si conseguimos que Sánchez no pueda reeditar esa mayoría desastrosa de los últimos ocho años pues veremos cual es el mejor modo de poner en marcha las políticas que necesita Castilla y León.

P.- Han alertado de posible fraude electoral el 29-N, ¿creen que es posible que se produzca?

R.- El fraude electoral ya lo ha puesto en marcha, lo inició hace dos años cuando con esas instrucciones ilegales de Sofía Puente inicia un proceso de nacionalización masiva de extranjeros en contra de la propia Ley de Memoria Democrática que había aprobado el PSOE. Eso lo hemos parado en parte ante el Tribunal Supremo.

Por tanto, no estamos ante una posibilidad de fraude, el fraude ya se ha iniciado y habrá que ver si produce impacto en el resultado electoral.

"Un voto masivo de los españoles puede impedir el éxito de la estrategia de fraude de Sánchez"

Nosotros confiamos en que un voto masivo de todos los españoles que han sufrido las políticas de Sánchez impida el resultado satisfactorio de esa estrategia de fraude que puso en marcha Sánchez.

Estaremos muy vigilantes. Hay millones de españoles muy preocupados por esta situación y la forma de evitar la preocupación es informar y ser transparentes.

P.- Después de más de medio año de un renovado gobierno conjunto con el PP en Castilla y León, tras de la abrupta ruptura de 2024, ¿qué ha funcionado realmente y qué lecciones ha aprendido Vox de cara a una posible negociación nacional?

R.- Los acuerdos tras las últimas elecciones han sido más satisfactorios y el Gobierno de la Junta está funcionando razonablemente bien. Se están adoptando buenas medidas.

En precampaña estuve en la provincia de Segovia con el consejero de Agricultura en una reunión con los sectores y estos agradecieron la cercanía del consejero, que entendiese sus problemas y que adoptase medidas para facilitar su vida.

Ese planteamiento que hicimos en el acuerdo de medidas concretas con plazos y garantías ayuda mucho y está resultando bueno para los ciudadanos, que es de lo que se trata.

P.- En Palencia ha acusado al PP y al PSOE de haber "condenado" la industria del automóvil con el Pacto Verde Europeo. ¿Qué medidas concretas propone Vox a nivel nacional para frenar la desindustrialización, recuperar empleo y fijar población?

R.- Lo más importante es que el nuevo Gobierno de España forje alianzas en el seno de la Unión Europea para revertir la directiva del automóvil.

Cuando en 2022 el Partido Popular Europeo, socialistas y verdes se ponen de acuerdo en esa prohibición del motor de combustión nosotros dijimos que eso iba a acabar con la industria del automóvil y ahora mismo, en Renault en Palencia, se ha eliminado ya un turno y eso son despidos y destrucción de la economía.

"El nuevo Gobierno debe forjar alianzas en el seno de la UE para revertir la directiva del automóvil"

Esas decisiones se toman en Bruselas y el Gobierno de España tiene que estar en Bruselas defendiendo los intereses de los españoles.

A partir de ahí, el Gobierno puede atraer la inversión, incentivar que empresas que se han tenido que ir puedan volver o poner fin al régimen de comercio de derechos de emisión o limitarlo al mínimo posible, entre otras medidas.

P.- El problema de la despoblación se siente especialmente en las provincias de Castilla y León. Más allá de la reindustrialización, ¿qué medidas concretas propone Vox a nivel nacional para combatir la España vaciada, mejorar servicios y fijar población en el medio rural?

R.- La población va a ir a ese medio rural y a esas pequeñas capitales de provincia si tiene empleo y eso solo se va a conseguir con ese plan de retorno voluntario de todos los españoles que se han tenido que ir fuera de España y que quieren volver.

Hay que facilitar sus inversiones, poner suelo a su disposición, facilitar la llegada de inversiones extranjeras y hay que impulsar una fiscalidad que tenga en cuenta la despoblación de los territorios.

Y por supuesto, en el momento en que empiece a haber una mayor actividad, hay que acompañarlo con una inversión en las infraestructuras de comunicaciones porque han sido ocho años de dejadez y falta de mantenimiento que incluso han dado lugar a esas dos tragedias de Adamuz y de Urda que son solo la punta del iceberg.

P.- La tragedia de Urda dejó 69 muertos y forzó la dimisión de Óscar Puente. ¿Considera suficiente esa dimisión o deben exigirse responsabilidades más altas, incluido Pedro Sánchez? ¿Qué exige Vox que se aclare sobre el estado real de las infraestructuras y la seguridad ferroviaria?

R.- Las responsabilidades las tiene que exigir el pueblo español el 29 de noviembre forzando la dimisión de todo el Gobierno de Sánchez. Ya que no ha querido dimitir, que los españoles le hagan dimitir con su voto.

Y los procedimientos penales que se han puesto en marcha para determinar las responsabilidades penales no pueden parar.

"El pueblo español tiene que forzar la dimisión de todo el Gobierno de Sánchez el 29-N"

El nuevo Gobierno tiene que impulsar una finalización lo más pronta posible, que haya una sentencia y que se diriman las responsabilidades. Eso no va a satisfacer a las víctimas pero sí que va a dar un mensaje al pueblo español de que quien la hace la paga.

P.- La inmigración se ha convertido en una de las grandes preocupaciones para los españoles. ¿Qué medidas concretas y urgentes exigirá Vox al próximo Gobierno en esta materia?

R.- Ahora mismo tenemos un punto negro que es Ceuta. En Ceuta tenemos claro que hay que acelerar esas devoluciones en la frontera, porque todos los que entraron en julio son ilegales y forman parte de una invasión migratoria, el despliegue del Ejército y el reforzamiento de Policía Nacional y Guardia Civil.

Además, el nuevo Gobierno tiene que dar un mensaje al mundo y decir que esto ha cambiado, que antes estaba Sánchez que tenía las puertas abiertas y regularizaba de forma ilegal y que a partir de ahora España es un país donde se entra cumpliendo la ley y que el que no cumple la ley se vuelve a su país.

Eso va a producir un impacto inmediato, lo hemos visto con Meloni en Italia.

También hay que cerrar acuerdos con los terceros países. Desde las comunidades autónomas hemos puesto en marcha procesos de negociación con Senegal y Mauritania y hay que hacerlo con todos los países y los que no quieran colaborar con nosotros en el control de la inmigración ilegal tendrán que sufrir las consecuencias.

"Hay que acelerar las devoluciones en Ceuta y desplegar al Ejército"

Entre ellas, la suspensión de los pagos de la ayuda internacional, no emisión de visados, poner fin a la cooperación financiera… España tiene mecanismos diplomáticos para incentivar que los terceros países colaboren.

Y también hay que agilizar el proceso de expulsiones, la desregulación también tiene que ir en esa línea, no podemos tardar dos años en expulsar a una persona que ha entrado de forma ilegal o que incluso ha cometido un delito.

Ningún español entiende que un extranjero que ha cometido un delito salga de la cárcel y vuelva a cometer un delito. Tú cometes un delito y te vas a tu país.

"En 2027 pueden surgir cuatro gobiernos patriotas que den un giro radical a las políticas de Bruselas"

España es la frontera sur de Europa y el país que más está sufriendo la última década el impacto de la inmigración masiva y es absolutamente criminal que el Gobierno de España se haya puesto del lado de las mafias o de estados extranjeros como Marruecos que no están cooperando con nosotros.

En 2027 hay un nuevo ciclo electoral con elecciones en España, Francia, Italia y Polonia y si surgen cuatro gobiernos patriotas y conservadores se va a dar un giro radical a las políticas de Bruselas, que es el camino.

Porque la deriva a la que nos ha llevado la coalición de Von der Leyen es un auténtico desastre y Europa es cada vez más pobre y menos competitiva. Eso hay que revertirlo.

P.- En Castilla y León, la Consejería de Cultura, en manos de Vox, ha introducido una cláusula en las ayudas al cine que excluye proyectos con "adoctrinamiento ideológico". El Ministerio de Cultura ya ha anunciado que la recurrirá. ¿Es el modelo que defenderían también a nivel nacional?

R.- Hay un principio fundamental y es que el dinero de los españoles debe ser bien gestionado y no se puede tirar. Hay que incentivar y promover la cultura, la actividad de nuestro talento, pero no se puede mantener, ni en el ámbito de la cultura ni en ningún otro ámbito, industrias basadas exclusivamente en la subvención.

"El pueblo español es maduro y puede conocer un asunto sin necesidad de adoctrinamiento"

Tampoco en los sindicatos, partidos políticos, organizaciones empresariales o en ONG que promueven la inmigración ilegal. Ese modelo que obliga a subir cada día los impuestos hay que revertirlo.

Y el adoctrinamiento ideológico nos ha preocupado desde el principio, el pueblo español es un pueblo maduro, capaz de estudiar, analizar y conocer un asunto sin necesidad de que haya un adoctrinamiento y eso se produce y se producirá necesariamente en todos los ámbitos porque el pueblo español está reclamando libertad.

P.- Algunos dirigentes del PP han apelado en los últimos días al "voto útil". ¿Teme que este mensaje perjudique a la suma entre PP y Vox? ¿Qué les diría a esos dirigentes populares y a los votantes de Castilla y León?

R.- Creo que llamar al voto útil es dañino y es un error y no es una opinión nuestra, tenemos la experiencia de julio de 2023. Las operaciones de concentración del voto no son adecuadas porque en algunas provincias, como Palencia o Burgos, la concentración del voto en el PP haría que el último diputado fuera del PSOE.

"Llamar el voto útil es dañino, concentrarlo en el PP en algunas provincias haría que el último diputado fuera del PSOE"

La gente tiene que votar lo que cree y siguiendo sus convicciones y tiene que entender que la concentración del voto en un partido no produce un efecto de rentabilidad en el número de escaños en la mayoría de las ocasiones.

P.- Si Vox tiene un papel decisivo en el próximo Gobierno de España, ¿cuáles serían sus tres prioridades absolutas desde el día uno?

R.- Hay muchísimas prioridades que están en esos tres conceptos de nuestra campaña: prioridad nacional, remigración y desregulación.

Nosotros somos un partido previsible pero entrar en los detalles o repartirse ministerios es un error, al igual que llamar a la concentración del voto es un error. Y yo le pido a los líderes del PP que se centren en lo importante que es en poner fin a esta era del PSOE y sus socios.

"Feijóo no ha insultado ni al votante ni al líder de Vox en campaña y eso se lo agradezco personalmente"

P.- ¿Cree que Alberto Núñez Feijóo está dispuesto a gobernar con Vox y a asumir un cambio profundo de las políticas en España?

R.- Yo tengo en cuenta lo que ha dicho y creo que el PP tiene un proyecto para España distinto del de Vox pero lo importante es si el PP está dispuesto a entender que prioridad nacional, remigración y desregulación son tres ideas fuertes que son imprescindibles para el futuro de España. Eso es esencial.

Tenemos dos proyectos distintos, Vox es una alternativa a lo que ha existido en los últimos 40 años en España y el señor Feijóo, al menos en campaña, no ha insultado ni al votante ni al líder de Vox y eso yo se lo agradezco personalmente a pesar de que otros líderes de su partido estén haciendo esas erróneas apelaciones al voto útil.