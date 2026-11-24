La Comunidad alcanza los 2,42 millones de habitantes, aunque pierde 4.000 ciudadanos españoles El ESPAÑOL

Castilla y León gana casi 19.000 habitantes en un año: lo hace por la llegada de extranjeros y pierde 4.000 españoles

Castilla y León gana habitantes, pero no porque nazcan más personas ni porque aumente la población española.

El crecimiento tiene un protagonista claro, que es la llegada de ciudadanos extranjeros.

La Comunidad sumó 18.746 habitantes durante 2025 y comenzó este año con 2.419.967 personas empadronadas, según los datos del Censo Anual de Población publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El aumento supone un 0,78% respecto al año anterior.

Una subida que confirma la recuperación demográfica de la Comunidad, aunque todavía se sitúa por debajo de la media nacional, que alcanzó el 1%. España sumó 490.325 habitantes en 2025 y se acerca ya a los 50 millones, con 49,61 millones de residentes.

Detrás del crecimiento de Castilla y León hay dos movimientos muy diferentes.

Por un lado, la población extranjera aumentó en 22.746 personas, un 11,19% más que en 2024. Por otro, los ciudadanos españoles descendieron en unos 4.000, un 0,18%.

En otras palabras, la llegada de población extranjera no solo explica el crecimiento de la Comunidad, sino que también compensa la pérdida de habitantes españoles. Sin ese aumento, el balance demográfico de Castilla y León habría vuelto a ser negativo.

Los extranjeros representan ya 225.919 personas, el 9,34% del total de la población autonómica.

Pese al avance, su peso sigue por debajo de la media nacional, donde alcanzan el 14,7%. La inmensa mayoría de los habitantes de Castilla y León, un 90,66%, mantiene la nacionalidad española.

Este fenómeno refleja uno de los principales cambios demográficos de la Comunidad.

La llegada de población de otros países está ayudando a sostener el padrón en un territorio marcado por el envejecimiento y el retroceso de la población española.

Es una tendencia que permite ganar habitantes, aunque no resuelve por sí sola los problemas de despoblación de buena parte del medio rural.

Valladolid y Segovia tiran

Las nueve provincias de Castilla y León ganaron población durante 2025. Sin embargo, el avance fue muy desigual y volvió a mostrar las diferencias entre los territorios de la Comunidad.

Valladolid fue la provincia que más habitantes sumó en cifras absolutas. Ganó 5.492 personas, un 1,04% más, y alcanzó los 534.136 habitantes.

Es la provincia más poblada de Castilla y León y también la que más contribuyó al aumento regional.

Burgos ocupó la segunda posición, con 2.656 habitantes más y un crecimiento del 0,73%. Su población se situó en 365.319 personas. León, por su parte, incorporó 2.319 habitantes, un 0,52% más, hasta alcanzar los 450.349.

Pero si se atiende al crecimiento porcentual, el liderazgo cambia de manos. Segovia fue la provincia que más creció en relación con su población, con un avance del 1,44%. Sumó 2.275 habitantes y llegó a los 160.526.

También destacó Palencia, que aumentó su padrón en 1.610 personas, un 1,01%, hasta los 160.312 habitantes. Ávila registró 1.589 habitantes más, un 0,99%, y se situó en 162.327.

Salamanca ganó 1.863 habitantes, un 0,57%, y alcanzó los 330.309. Aunque su crecimiento fue más moderado, continúa siendo la cuarta provincia más poblada de la Comunidad.

Soria y Zamora, las que menos

En el otro extremo aparecen Zamora y Soria, las provincias que menos población ganaron durante el último año en términos absolutos.

Zamora apenas sumó 202 habitantes, un 0,12% más, hasta situarse en 165.766. Es el crecimiento más reducido de Castilla y León, tanto en cifras absolutas como porcentuales.

Soria tuvo un comportamiento algo más favorable. Incorporó 740 habitantes, un 0,82% más, y alcanzó los 90.923 residentes.

A pesar de ser la provincia menos poblada de la Comunidad, su evolución porcentual superó la de territorios como León, Burgos y Salamanca.

Como se puede ver, la Comunidad gana habitantes gracias a la población extranjera y consigue frenar, al menos en términos estadísticos, una pérdida demográfica que durante décadas ha marcado su evolución.

Sin embargo, crecer no significa que todos los territorios estén recuperando población de la misma manera.

Las capitales, las áreas urbanas y los municipios con mayor actividad económica tienen más capacidad para atraer nuevos residentes que las zonas rurales más envejecidas y con menos oportunidades laborales.