Las urnas volverán a marcar el pulso político de España el próximo 29 de noviembre.

La comunidad afronta una nueva cita electoral, esta vez en unas elecciones generales adelantadas en las que estarán en juego 31 escaños del Congreso de los Diputados y que medirán las fuerzas de PP, PSOE y Vox en un escenario de fuerte polarización.

La campaña ha arrancado con los partidos volcados en movilizar a sus respectivos electorados y con la incógnita de hasta qué punto el comportamiento de los votantes castellanos y leoneses puede servir para interpretar lo que sucede en el conjunto del país.

Siempre que llega una convocatoria electoral surge la misma pregunta, ¿cabe la posibilidad de que Castilla y León sea el Ohio español?.

Una especie de oráculo político capaz de anticipar el resultado nacional a partir de lo que sucede en sus urnas.

Durante décadas, el estado estadounidense de Ohio se convirtió en uno de los grandes indicadores de las elecciones presidenciales, hasta el punto de que su elección coincidió reiteradamente con la del candidato que acababa llegando a la Casa Blanca.

La explicación está en su capacidad para reflejar, con bastante fidelidad, la diversidad política y sociológica del electorado estadounidense.

Ohio llegó a votar por el candidato ganador en más del 90% de las elecciones presidenciales celebradas entre 1900 y 2024. Sin embargo, su comportamiento electoral ha cambiado en los últimos años y ha perdido parte de aquella condición de territorio capaz de anticipar el desenlace de la carrera presidencial.

¿Puede desempeñar Castilla y León un papel parecido en España? El politólogo Pedro Villanueva se muestra prudente ante esa posibilidad y considera que la comunidad sí puede ofrecer pistas sobre determinadas dinámicas políticas, aunque no reúne necesariamente las condiciones para convertirse en un auténtico territorio bisagra.

Villanueva, nacido en Cerredo (Asturias) en 1976, es politólogo, investigador y escritor. Su trayectoria profesional se ha desarrollado entre la investigación histórica, la docencia, la divulgación y la colaboración con medios de comunicación.

Además, es profesor colaborador de la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca y patrono de la Fundación Foro Jovellanos del Principado de Asturias.

El experto comienza poniendo límites a la comparación con el estado norteamericano. “No hablaría de Castilla y León como el Ohio español en sentido estricto”.

Para que un territorio pueda recibir esa consideración, explica, debe reunir dos condiciones fundamentales: “ser electoralmente competitivo y reflejar de manera relativamente fiel las tendencias del conjunto del país”.

Características propias

A su juicio, Castilla y León presenta unas características propias que dificultan esa equivalencia. “Tiene una estructura sociológica y una tradición electoral propias, con un peso importante del voto rural y del centroderecha”.

Una realidad que, según señala, no siempre coincide con el comportamiento del electorado nacional.

También advierte de que las diferencias entre las principales fuerzas políticas que reflejan las estimaciones actuales no reproducen necesariamente el grado de competencia que se observa en el conjunto de España.

Eso no significa, sin embargo, que los resultados del 29N carezcan de valor como indicador político.

Villanueva considera que una “contienda más ajustada podría aumentar la relevancia de la comunidad a la hora de interpretar los movimientos electorales”, aunque insiste en que esa circunstancia tampoco bastaría para convertirla automáticamente en un estado bisagra.

De hecho, el politólogo encuentra otra función más ajustada a la realidad de Castilla y León: la de termómetro electoral.

“Creo que Castilla y León puede funcionar mejor como un termómetro de determinadas tendencias políticas, especialmente de la relación entre PP y Vox, de la movilización electoral y de los cambios en el voto rural”.

Es precisamente en esos factores donde la comunidad puede ofrecer algunas de las claves más interesantes de la cita electoral.

La evolución del apoyo a las dos formaciones de la derecha, la capacidad de movilización en los municipios pequeños y las posibles transformaciones del voto rural serán elementos que permitirán observar cómo se comportan determinados sectores del electorado.

La distinción es importante para evitar atribuir a Castilla y León una capacidad predictiva que, a juicio de Villanueva, no está suficientemente demostrada.

“Una cosa es ser un termómetro electoral y otra ser un territorio decisivo o representativo del conjunto de España”.

Su conclusión deja abierta la posibilidad de que las urnas castellanas y leonesas aporten pistas sobre el rumbo político nacional, pero descarta convertirlas en un pronóstico infalible.

“Castilla y León puede ayudarnos a entender algunas dinámicas de las elecciones generales, pero no necesariamente a anticipar por sí sola el resultado nacional”.

En definitiva, el 29 de noviembre permitirá comprobar hasta qué punto el comportamiento electoral de la comunidad ofrece señales sobre las tendencias que se están imponiendo en España. Castilla y León puede ser un buen observatorio de los movimientos entre PP y Vox y de la evolución del voto rural.